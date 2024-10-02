中客西門町鬧場破壞「光復香港」旗幟 在台港人籲正視中共滲透

在台港人「十一行動團隊」發聲明譴責鬧場及破壞旗幟的中國男子，呼籲台灣政府和社會大眾應正視中共的跨境鎮壓與中共代理人的滲透行為。（香港邊城青年提供）

2024/10/02 19:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在台港人團體昨天在西門捷運站外宣講，卻遭中國觀光客鬧場，破壞「光復香港、時代革命」旗幟。主辦單位「十一行動團隊」今天發聲明譴責中國男子，呼籲台灣政府和社會大眾應正視中共的跨境鎮壓與中共代理人的滲透行為。

「十一行動團隊」聲明指出，本次行動是由在台港人自發舉辦，並由香港邊城青年協助合法申請道路使用權的情況下，以和平、理性的方式表達對香港民主運動的支持。在籌備期間，活動聯繫人赴湯和其他在台港人，在西門町捷運站外街區佈置「光復香港．時代革命」旗幟，悉遵台灣現行法律，是民主自由的社會中合法且和平的表達方式，並不希望引起任何形式的對立或衝突。

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在事件中，中國旅客無故拔下旗幟並摔到地上，隨即向我們挑釁。我們的成員基於行動的初衷，立即上前理論，並儘可能保持冷靜，期間亦有台灣人上前聲援我們，但中國旅客仍持續以言語進行攻擊及挑釁。在旁的警察立即調停，主動阻止中國旅客，才得以停止衝突。事後警方亦有主動聯繫跟進，並進行偵辦。

聲明提及，台灣是一個尊重自由與多元價值的國家，每個人都享有表達不同意見的權利，這是民主社會的重要核心。然而，這位中國男子有幸踏上自由土地，卻不尊重他人，選擇用最惡劣囂張的方法，以暴力阻礙、傷害與侵犯他人權利，不僅是濫用自由的最壞榜樣，更是如今極權中國傲慢自大，卻也軟弱自卑的最佳寫照。

聲明指出，過去數年，無論是在台灣還是世界各地，我們屢屢見證了中共支持者或代理人採取暴力行為，試圖以壓制、威嚇的手段，打壓他人表達對中共不滿的聲音。這不僅是一種跨境鎮壓，也顯示了中共在全球範圍積極擴張威權主義的企圖與野心。這些行為不僅威脅我們，也威脅到世界各地的基本人權。

「十一行動團隊」強調，面對中國男子所喊出的「香港和台灣是中國一部分」言論，我們重申「香港和台灣從來都不是中國的一部分，皆有其獨特的歷史、文化和身份認同」。香港人爭取自由與民主的運動是一場全球關注的正義鬥爭，行動正是支持此一訴求。無論何時何地，我們都會堅定地捍衛這些價值。

聲明指出，呼籲台灣政府和社會大眾正視中共的跨境鎮壓與中共代理人的滲透行為，並持續鞏固台灣作為自由與民主堡壘的地位。亦呼籲所有支持自由與民主的人士，即便面對挑釁，也應保持克制，以理性、和平的態度應對衝突。

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