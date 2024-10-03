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    中高齡者及高齡者就業促進法修正條文 行政院公告12月4日施行

    立法院7月三讀修正通過「中高齡者及高齡者就業促進法」部分條文，中央與地方主管機關至少每3年應訂定至少9項中高齡者及高齡者就業計畫，行政院近日公告，修正條文於12月4日施行。（資料照）

    立法院7月三讀修正通過「中高齡者及高齡者就業促進法」部分條文，中央與地方主管機關至少每3年應訂定至少9項中高齡者及高齡者就業計畫，行政院近日公告，修正條文於12月4日施行。（資料照）

    2024/10/03 10:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕為協助並推動中高齡者及高齡者延緩退休或再就業，立法院7月三讀修正通過「中高齡者及高齡者就業促進法」部分條文，中央與地方主管機關至少每3年應訂定至少9項中高齡者及高齡者就業計畫，行政院近日公告，修正條文於12月4日施行。

    現行「中高齡者及高齡者就業促進法」第7條規定，中央主管機關應會商中央目的事業主管機關及地方主管機關，至少每3年訂定中高齡者及高齡者就業計畫。前項就業計畫，雖已訂定在施行細則，不過，為確保就業計畫讓勞雇雙方了解，新修正條文將施行細則中的9項就業計畫直接入法。

    就業計畫包括: 包含推動中高齡者職務再設計、職場友善、延緩退休及退休後再就業、獎勵雇主僱用失業中高齡者及高齡者、推動銀髮人才服務、推動中高齡者及高齡者部分時間工作模式等。

    根據新修正條文，雇主對於所雇用之中高齡者及高齡者，得於其符合勞基法有關自請退休或強制退休規定的前2年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助。

    此外，條文也規定，為協助中高齡者及高齡者就業，主管機關應提供職場指引手冊，並至少每2年更新一次。中央主管機關為配合國家產業發展需要，應會商中央目的事業主管機關，共同開發中高齡者及高齡者產業及就業機會。

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