立院明院會》藍白一手擋總預算 一手提爭議法案

針對核電延役，國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、羅智強、蘇清泉、翁曉玲於上會期提出「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」，盼鬆綁核電廠執照屆期前五至十五年需提出延役申請的規定。圖為核三廠一號機運轉執照今年七月廿七日到期依法除役，二號機組運轉執照也將在明年五月到期。（台電提供）

2024/10/03 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院四日院會議程，因朝野立委無法於程序委員會達成共識，將留待當日處理。根據議程草案，藍白陣營除阻擋明年度中央政府總預算案、立委赴中納管的國安法案，另方面也提出若干頗具爭議的修法草案，包括攸關核電延役的「核子反應器設施管制法」、要求行政院即刻履行「國家通訊傳播委員會（NCC）刪除延任條款」的修法等。

提核電延役修法 砍NCC延任條款

針對核電延役，國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、羅智強、蘇清泉、翁曉玲於上會期提出「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」，盼鬆綁核電廠執照屆期前五至十五年需提出延役申請的規定。立院教育及文化委員會七月十日排審後，國民黨籍召委柯志恩認為，應有更多討論讓法案更趨完整，宣布擇期再審。

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而後，台灣民眾黨團也提出「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」，並於七月十二日付委待審。本次議程草案中，國民黨立委徐欣瑩等人再提出相關修法，將「應於主管機關規定之期限內」申請換發執照的規定，修正為「經營者應依主管機關規定之安全條件與程序申請換發執照。」以放寬換照申請時間。

另，NCC有四位委員七月底任期屆滿，但在藍白陣營多次阻擋下，該人事同意權案迄今無法審查。立院並於七月十六日三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法第四條條文修正案」，刪除舊委員的「延任條款」。行政院為避免NCC空轉，指派NCC副主委翁柏宗延任並代理主委職務，依NCC組織法第十六條授權，擬於新任委員出爐後，再指定新法施行日期，引發在野黨不滿。

對此，徐欣瑩等人則提出NCC組織法第十六條條文修正草案，指為使上述新修正的第四條條文能即時施行，增訂「本法中華民國一百十三年七月三十一日公布之第四條條文，自○年○月○日起施行。」上述修法草案也擬於四日院會付委。

此外，本次議程國民黨團提議增訂由翁曉玲提出的「憲法訴訟法第九十五條條文修正草案」，意圖如法炮製上述修法，將原條文「本法修正條文施行日期，由司法院以命令定之。」修正為「本法修正條文施行日期，自公布日起施行。」

除上述草案，再加上翁曉玲日前提出的「憲法訴訟法第四條條文修正草案」、將大法官「現有總額」比照「法定總額」為十五人，「憲法訴訟法第三十條及第四十三條條文修正草案」、將釋憲判決及暫時處分的同意門檻從二分之一提高為三分之二。若通過這一系列修法，藍白陣營再卡十月底任期屆滿的七位大法官人事同意權案，未來憲法法庭恐將空轉，侵害人民訴訟權益。

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