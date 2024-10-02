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挑撥？逾4千協同帳號轟吳慷仁 又轉頭罵政府、諷青鳥

吳慷仁近日宣布正式簽約中國經紀公司，引發外界熱議。（資料照）

吳慷仁近日宣布正式簽約中國經紀公司，引發外界熱議。（資料照）

2024/10/02 09:39

首次上稿 09:06
更新時間 09:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕吳慷仁近日宣布正式簽約中國經紀公司，引發外界熱議，「PTT創世神」杜奕瑾發文指出，吳慷仁轉發中國官媒祝賀中國國慶的貼文，臉書上也出現一堆協同帳號，除了批鬥政黨、攻擊台灣政府外，也重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」、「塔綠班」、「台灣快被綠圾蛀光了，不走不行」等言論，「有趣的是攻擊吳慷仁是同一批帳號」。

金馬影帝吳慷仁簽約中國經紀公司，本月1日凌晨更火速在微博轉發中共官媒《人民日報》國慶貼文，寫下「祝福錦繡中華」，引發外界批評。對此杜奕瑾指出，臉書上多了一堆沒看過的粉絲頁會轉這些新聞，估計至少4000多個協同帳號重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」之類的言論。對此杜奕瑾也表示「的確不是一個人」。

杜奕瑾說明，中國10/1國慶前操作巔峰，大概每4個留言就有超過一則留言是協同帳號操作。同一群帳號除了會把這個事件拿來批鬥政黨、攻擊經濟部、攻擊台灣藝人的環境、還攻擊青鳥。杜奕瑾也提到，「有趣的是攻擊吳慷仁是同一批帳號，與青鳥行動無關。吳慷仁曾經支持太陽花，在青鳥行動也未曾表態。從操作可以推測是刻意指鹿為馬醜化青鳥行動的操作。讓未來可能的守護憲政運動成為迷糊議題」。

杜奕瑾也貼出相關內容的截圖，細看內容可看到「塔綠班」、「台灣快被綠圾蛀光了，不走不行」、「不要永遠用意識形態情勒這些明星」，杜奕瑾表示「大家可以看一下下面的截圖這些留言有沒有印象？這些都是協同帳號重複在社交媒體平台上發表造成的」。他也建議「平常心對待中國的公關公司可能的操作、告訴你身邊的人，遠離公關公司操作，封鎖、視而不見是最好的回應方式」。

杜奕瑾發文指出，吳慷仁轉發中國官媒祝賀中國國慶的貼文，臉書上也出現一堆協同帳號，除了批鬥政黨、攻擊台灣政府外，也重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」等言論。（圖擷自臉書）

杜奕瑾發文指出，吳慷仁轉發中國官媒祝賀中國國慶的貼文，臉書上也出現一堆協同帳號，除了批鬥政黨、攻擊台灣政府外，也重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」等言論。（圖擷自臉書）

杜奕瑾發文指出，吳慷仁轉發中國官媒祝賀中國國慶的貼文，臉書上也出現一堆協同帳號，除了批鬥政黨、攻擊台灣政府外，也重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」等言論。（圖擷自臉書）

杜奕瑾發文指出，吳慷仁轉發中國官媒祝賀中國國慶的貼文，臉書上也出現一堆協同帳號，除了批鬥政黨、攻擊台灣政府外，也重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」等言論。（圖擷自臉書）

杜奕瑾發文指出，吳慷仁轉發中國官媒祝賀中國國慶的貼文，臉書上也出現一堆協同帳號，除了批鬥政黨、攻擊台灣政府外，也重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」等言論。（圖擷自臉書）

杜奕瑾發文指出，吳慷仁轉發中國官媒祝賀中國國慶的貼文，臉書上也出現一堆協同帳號，除了批鬥政黨、攻擊台灣政府外，也重複張貼「青鳥崩潰」、「台灣沒機會」等言論。（圖擷自臉書）

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