農業部阻擋李惠仁採訪 卓榮泰致歉要各部會不能有差別待遇

農業部獸醫研究所9月10日在新北淡水院區舉行新建工程動土典禮，獨立記者、紀錄片導演李惠仁到場採訪卻被阻擋。事後，行政院長卓榮泰不僅在臉書親自向李惠仁致歉，在12日的行政院會也特地向各部會首長強調採訪自由的重要性，同時要農業部查明事件做出行政處分。（資料照）

2024/10/02 09:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕農業部獸醫研究所9月10日在新北淡水院區舉行新建工程動土典禮，獨立記者、紀錄片導演李惠仁到場採訪，卻被農業部以其無邀請函為由，拒絕進入採訪。事後，行政院長卓榮泰不僅在臉書親自向李惠仁致歉，在12日的行政院會也特地向各部會首長強調採訪自由的重要性，同時要農業部查明事件做出行政處分。

李惠仁針對淡水採訪被阻一事，在臉書公布拍攝紀錄片實況，他說，「這件事比要控制麥克風的（民眾黨）吳怡萱還誇張！前一天發採通，隔天現場被阻擋。難道這個17.4億的新建工程，不能被李惠仁看到？卓榮泰，你看看你的閣員，他們正在把台灣新聞自由度，往下拉！」

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李惠仁同時tag卓榮泰，卓榮泰11日也在李惠仁臉書親自留言，「李導，抱歉讓你有這樣的經驗，我會請部會引以為戒，檢討行政作業疏失。」

卓榮泰更在隔天、12日的行政院會上向各部會首長強調，「媒體是社會的公器，亦是政府與人民溝通的管道之一，任何媒體參加政府公開的活動（如記者會、說明會），我們都應一視同仁，積極回應，表示歡迎，當中絕不允許對某些特定的對象有特別不公平的待遇。」

卓榮泰說，有關近日發生的農業部所屬單位所舉辦的活動過程中，對媒體的處理方式明顯不當，雖然農業部在第一時間即予以致歉，但主辦單位仍未有明顯的表示。請農業部長陳駿季查明事情的過程，瞭解當中如有所不當，也應該要做行政上的處分。

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