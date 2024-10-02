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北北基桃颱風假引熱議 鄭運鵬：「罷免颱風假」已經名留青史

民進黨前立委鄭運鵬。（資料照）

民進黨前立委鄭運鵬。（資料照）

2024/10/02 10:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風逼近，中央氣象署今天持續發布海上及陸上颱風警報，全台各縣市今（2日）停班課。對此前立委鄭運鵬表示，謝國樑怕其他三個市府反對放假，只好率先宣布，情緒勒索，今天北北基桃的「罷免颱風假」已經名留青史。

鄭運鵬在臉書PO文表示，大家說今天中國國民黨執政的北台灣放了很瞎的颱風假，是中國國民黨為了挽救謝國樑市長面臨罷免投票的集體鄉愿，用犧牲科學的決策成就政治的可能性。

鄭運鵬指出，他判斷，謝國樑想要放颱風假來討好，其他國民黨市長也不太好意思讓離颱風最遠的基隆遺世獨立，不然實在太難看；或者，謝國樑怕其他三個市府反對放假，只好率先宣布，情緒勒索，大家回頭來想，其實過去因為颱風假決策而受到正面肯定的，並不是「勇於放颱風假」，而是「勇於不媚俗，不放颱風假」。

鄭運鵬續指，2012年台南市長賴清德就是在天秤颱風獨排眾議勇於承擔責難不放颱風假，因此建立起首長風格的，基隆市民即使整體偏藍，素質應該也沒有差到「我今天賺到好天氣的颱風假，所以我改變態度支持謝國樑」的地步，公共政策一體多面，這邊賺到一定賠到其他地方。

鄭運鵬大酸，不過，今天北北基桃的「罷免颱風假」已經名留青史。

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