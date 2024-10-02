中科院無人機「貼牌」與美合作？ 國防部：不放過加入國際供應鏈機會

中科院研發的劍翔反輻射無人機。（資料照）

2024/10/02 08:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國無人機訪團上週來台，外傳美方對中科院攻擊敵方雷達的「劍翔」反輻射無人機系統表示興趣，合作方式除由我方業者代工生產零附件，也包括由美商「貼牌」代銷我方研製無人機。對此，國防部表示，中科院透過共同生產、研發，或提供關鍵元件等手段，不會放過任何加入國際供應鏈的機會。

國防部強調，利用各種機會促成中科院與國外廠商合作生產，以及由中科院提供關鍵組件加入國際供應鏈等作法，均為我國建立無人機民主供應鏈努力方向。本次美方無人機訪團來台期間，中科院全程派員參與，並簡報說明該院在無人機及反制無人機領域之研製能量與豐富經驗，將持續與美國防廠商交流合作。

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對於台美合作，國防部長顧立雄曾表示，受限於現實，「我們不適合用自己的品牌」。國防部則表示，中科院透過共同生產、研發，或提供關鍵元件等手段，不會放過任何加入國際供應鏈的機會。尤其在美方力推去紅化供應鏈的同時，中科院本身擁有的技術，結合美方的強項，大家共同合作，國防部樂見其成。

至於今年1月美國公布的首份「國防產業戰略」（ NDIS）中，明確指出台灣為「友岸外包」的全球網絡成員，除了無人機外，還有其他哪些項目合作？國防部強調，台海安全對印太乃至全球穩定，均具高度重要性，需各國共同維護；任何有助台海和平穩定的合作與努力，都值得鼓勵與肯定。針對個別涉外軍事交流細節，沒有說明。

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