日本大雪下不停！ 青森酸湯積雪逾5米、弘前市160公分創紀錄

截至今（23）日下午3點為止，青森縣酸湯地區積雪已突破5公尺，高達506公分。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/02/23 19:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本部分地區目前仍受強烈寒流侵襲，靠日本海一側的地區持續降下大雪，積雪量不斷增加，高於往年平均值。日媒指出，截至今（23）日下午3點為止，青森縣酸湯地區積雪已突破5公尺，高達506公分；同縣弘前市則是積雪則是來到160公分，創下當地新高紀錄。

綜合日媒報導，青森縣弘前市的積雪量在今日清晨5點，達到了160公分，超越2013年2月創下的153公分最高紀錄，寫下當地從1982年開始統計以來的新高紀錄。另外，新潟縣魚沼市守門地區，積雪量也累計高達377公分。

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根據日本多家氣象單位預測，到明（24）日上午為止24小時累計降雪量多的地方，新潟縣70公分、東北和近畿地方等地50公分、東海和中國地方30公分、北海道和關東甲信地方20公分，及四國地方15公分等。

日本氣象廳則表示，北陸到中國地方從今日晚間到明日上午，降雪量將會增強，預測近畿及四國地方平地也有機會下大雪，呼籲民眾留意大雪對交通帶來的影響，並嚴防雪崩及落雪等造成的災情。

青森縣弘前市則是積雪則是來到160公分，創下當地統計史新高紀錄。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

青森縣弘前市公園多數設施被積雪覆蓋。（圖擷取自@ino211miku39new 社群平台「X」）

青森縣弘前市車站前到處都是積雪。（圖擷取自@cacao0929 社群平台「X」）

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