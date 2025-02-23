日本大雪下不停！ 青森酸湯積雪逾5米、弘前市160公分創紀錄
截至今（23）日下午3點為止，青森縣酸湯地區積雪已突破5公尺，高達506公分。（圖擷取自社群平台「X」）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本部分地區目前仍受強烈寒流侵襲，靠日本海一側的地區持續降下大雪，積雪量不斷增加，高於往年平均值。日媒指出，截至今（23）日下午3點為止，青森縣酸湯地區積雪已突破5公尺，高達506公分；同縣弘前市則是積雪則是來到160公分，創下當地新高紀錄。
綜合日媒報導，青森縣弘前市的積雪量在今日清晨5點，達到了160公分，超越2013年2月創下的153公分最高紀錄，寫下當地從1982年開始統計以來的新高紀錄。另外，新潟縣魚沼市守門地區，積雪量也累計高達377公分。
請繼續往下閱讀...
根據日本多家氣象單位預測，到明（24）日上午為止24小時累計降雪量多的地方，新潟縣70公分、東北和近畿地方等地50公分、東海和中國地方30公分、北海道和關東甲信地方20公分，及四國地方15公分等。
日本氣象廳則表示，北陸到中國地方從今日晚間到明日上午，降雪量將會增強，預測近畿及四國地方平地也有機會下大雪，呼籲民眾留意大雪對交通帶來的影響，並嚴防雪崩及落雪等造成的災情。
記録的な大雪に･･･— ニュースウオッチ９（サタデーウオッチ９） （@nhk_nw9） February 20, 2025
青森県 酸ヶ湯では
観測史上２番目となる
５ｍ超の積雪
各地の影響は
詳しくは????
https://t.co/CsJxxLqz9p#菅谷鈴夏#畠山衣美#ニュースウオッチ９ pic.twitter.com/6Z9n21hwW1
青森地方気象台発表✨23日午前2時頃????弘前市の#積雪 が160センチに達したそう????1982年の観測開始以降最深を記録したとの事で。。。マチコちゃんが。。マチコちゃん助けるから～#本日のまちなかマチコちゃん????#大雪 pic.twitter.com/dzSr0iNZpW— 弘前市まちなか情報センター （@hiromachi0416） February 23, 2025
おはようございます????— 【公式】シビル安全心ホールディングス 斜面防災製品「十八番は落石対策」を開発・販売する会社 （@civil_anzenshin） February 22, 2025
青森県弘前市 ????️・-4〜0℃
私用で昨日から滞在中????
此方も例年以上に積雪多いと聞き及びました⛄
昨日は新潟〜弘前まで順調に移動できましたが、今日の帰り道は果たして…????#70223おは戦????7v pic.twitter.com/Ft2tOgAGaa
なんとか着きました✈️— ようこ （@cacao0929） February 22, 2025
久しぶりの弘前市!!
帯広市とは比べものにならない積雪量???????????? pic.twitter.com/uHRmtSCvhD
弘前市りんご公園????— イノミク２???? （@ino211miku39new） February 21, 2025
積雪が青森市を抜いた弘前市
長らくりんご公園来てますがこんな積雪多いのは初めて見たかも
桜ミクさんのウェルカムスタンドも埋もれてました???????? pic.twitter.com/3EQ2Uff1qH
2025年2月23日— 瞬く???? Skebご依頼募集中???? （@bokoyai） February 22, 2025
今日の弘前市
夜から朝にかけて積雪が観測史上最高の160センチに達しました。
夏場は真っ平らな庭も雪の壁がヤバいです。
庭の雪の山は一階の屋根に上れるくらいの高さになっています。
去年は最高積雪31センチと雪が少なすぎる冬でしたが今年は雪国が本気出しちゃいました。 pic.twitter.com/0OG26968qj
【観測史上最深】弘前の積雪160センチ 観測史上最深雪を観測— ウェザーニュースLiVE （@wni_live） February 22, 2025
弘前市の積雪が160センチに達し、1982年の観測開始以降最深を記録した。 pic.twitter.com/hI2WbEMi11
青森縣弘前市則是積雪則是來到160公分，創下當地統計史新高紀錄。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
青森縣弘前市公園多數設施被積雪覆蓋。（圖擷取自@ino211miku39new 社群平台「X」）
青森縣弘前市車站前到處都是積雪。（圖擷取自@cacao0929 社群平台「X」）