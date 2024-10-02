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    首頁　>　政治

    回應習近平「神聖領土」說 卓：維持台灣國家主權獨立與安全

    對於中國國家主席習近平會中聲稱「台灣是中國的神聖領土」，行政院長卓榮泰昨於立院院會答詢表示，政府將保持不卑不亢態度，繼續維持台灣國家主權獨立與安全。（記者陳逸寬攝）

    對於中國國家主席習近平會中聲稱「台灣是中國的神聖領土」，行政院長卓榮泰昨於立院院會答詢表示，政府將保持不卑不亢態度，繼續維持台灣國家主權獨立與安全。（記者陳逸寬攝）

    2024/10/02 05:30

    〔記者方瑋立、黃靖媗／台北報導〕中國前晚舉辦中共建政七十五週年招待會，中國國家主席習近平會中聲稱「台灣是中國的神聖領土」，並重申「堅持一中原則、九二共識，堅決反對台獨」。行政院長卓榮泰昨於立院院會答詢表示，對習所彈老調已「耳熟能詳」，但政府將保持不卑不亢態度，繼續維持台灣國家主權獨立與安全。

    立法院昨天繼續進行施政總質詢，卓揆答詢時表示，政府對內追求民主、自由與穩定經濟發展，讓國家實力越來越堅強，得到世界各個民主夥伴國家對我們更多的尊重與需求。

    民進黨立委張宏陸質詢指出，習所言了無新意，某種程度上反而是一樁好事。對此，陸委會邱垂正指出，習所彈確為舊調，但仍要突出中華民國是主權獨立國家，呼籲中共正視中華民國台灣存在的事實，以及台灣人民對民主價值及生活方式的堅持。

    外交部：中國未統治過台灣

    邱垂正於議場外受訪時亦強調，台灣從來非中華人民共和國一部分，兩岸互不隸屬是台海現狀及客觀事實，中共一中原則與九二共識的定義下「沒有中華民國生存的空間」，也因此為台灣主流民意所反對。

    外交部發言人劉永健昨天表示，外交部的立場清楚而堅定，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，中華人民共和國也從無一日統治過台灣，這也是國際普遍認知的事實與現況。

    劉永健表示，中國領導人在招待會上說，要促進兩岸人民「心靈契合」，也說過要「寄希望於台灣人民」，外交部也要告訴對岸，台灣二千三百萬人民堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

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