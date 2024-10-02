敬老卡搭高鐵需7千萬換硬體 卓榮泰「掏卡」：值得花

行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）今接受立委張宏陸質詢「敬老卡搭高鐵」議題，卓榮泰現場「掏卡」表示，如果讓長者因四處跑而更健康，這筆預算值得花。（記者陳逸寬攝）

2024/10/02 00:07

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委張宏陸1日於立院總質詢關心敬老卡搭乘高鐵議題，交通部長陳世凱回應，部方有與高鐵公司研究，12站使用敬老卡的硬體更換經費初步為7千萬元，也須跟地方政府配合一起促成。行政院長卓榮泰也現場「掏卡」表示，該筆預算讓長者因活動而健康，減少照護經費，是值得、是應該的。

張宏陸1日下午於立法院院會質詢表示，敬老卡已可搭乘台鐵，高鐵是否能夠比照台鐵辦理，先前已質詢過前任部長，想知道陳世凱上任交接後進度狀況。

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陳世凱回應表示，敬老卡已在各縣市發放，未來希望拓展運具範圍，交通部也已與高鐵公司研究，目前要做到12個站體全數接受敬老卡，第一部更改硬體費用粗估約需7千萬元，不含後續軟體等費用。

張宏陸則說，當初最早推動敬老卡搭乘台鐵，很多人也說各縣市額度、意願不一致，結果現在全台長者幾乎都能用敬老卡搭火車。他認為，只要有一個縣市往前走，全部的縣市都會跟上，7千多萬雖不少，但算入全台長者數量就不算多，且金額在交通部預算是「九牛一毛」。

卓榮泰則現場「掏卡」，拿出自己的敬老卡表示，平常都會帶在身上，也曾用它搭公車，尚未搭過台鐵。卓認為，若能讓敬老卡更充分利用，讓長者四處跑，就可以讓長者因活動而更健康，後續照護經費也會減少，因此他建議交通部與高鐵公司協調，如果可以節約一點更好，這筆預算是值得花、應該花的。

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