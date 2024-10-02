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逾60％民眾反感民眾黨 吳靜怡：竄起最快、崩壞也最快

媒體人吳靜怡細數今年7月以來民眾黨的好感度遭受重創，如今被社會表態過半不信任，還有60.3%民眾表達反感，讓她直呼「民眾黨是竄起最快的政黨，卻也是崩壞最快政黨」。圖為民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

媒體人吳靜怡細數今年7月以來民眾黨的好感度遭受重創，如今被社會表態過半不信任，還有60.3%民眾表達反感，讓她直呼「民眾黨是竄起最快的政黨，卻也是崩壞最快政黨」。圖為民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（資料照）

2024/10/02 09:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌京華城容積案爭議，日前遭法院裁定收押，近期多次經檢調提訊，持續引發外界議論。媒體人吳靜怡在臉書則細數今年7月以來民眾黨的好感度遭受重創，如今被社會表態過半不信任，還有60.3%民眾表達反感，讓她直呼「民眾黨是竄起最快的政黨，卻也是崩壞最快政黨」。她也感嘆目前的民眾黨領袖「完全不知檢討，也放棄安撫失望又悲傷的小草」。

媒體人吳靜怡今在臉書發文指出，民眾黨是竄起最快的政黨，卻也是崩壞最快政黨，民眾黨敗壞的速率，比強颱山陀兒路徑還快。吳靜怡表示，民眾黨的好感度在今年7月就已經因為「高虹安貪污案」跌至創黨以來首度低點31.6%，民眾黨面對高虹安的過失從未檢討，柯文哲一句話推託給歷史共業，還稱「高虹安是時代悲劇，以她社經地位不會貪污」，甚至民眾黨立委張啓楷硬是批內政部「半薪停掉是違憲」！

到了今年8月，民眾黨的好感度因為政治獻金假帳案風波，好感度暴跌至21.9℅，包含「柯文哲競總假帳案」、「木可公關公司1300萬授權金」、「陳佩琪看1.2億豪宅」、「4300萬買自己的商辦」等爭議，成為比高虹安貪污案更加嚴峻的政治誠信問題，而且全部都跟錢有關。對此柯文哲選擇透過請假，想讓民眾黨政治獻金案能夠停止延燒並成為輿論斷點，只是萬萬沒想到檢調已經開始要大舉動作辦京華城。

之後柯文哲住家及辦公室被搜索，檢方向台北地方法院聲押禁見獲准，9月2日時柯文哲被裁定無保請回，就在無保請回隔天，柯文哲還表示：「...我知道他們應該動用所有力量，都在研讀那一些電腦裡面的資料..」

之後柯文哲再度被羈押，不過好感度為25.6%，相較於8月提高了3.7%，對此吳靜怡說「沒想到，沒有柯文哲的民眾黨是能夠止跌回升的！但這樣的回升距離六月之前還是太過遙遠」。

吳靜怡也指出，「後柯文哲時期，對民眾黨而言，最大課題是如何挽回社會的諒解與信賴？」她也強調「因為一個政黨被社會表態過半的不信任是相當嚴重，更何況現在還有60.3%民眾表達反感」。只可惜民眾黨言論領袖的態度像是網紅一樣，沒有深度，只有更多激化社會的口水，完全不知檢討，也放棄安撫失望又悲傷的小草。

吳靜怡在文末也感嘆「民眾黨曾經走過最威風的時代，深陷自己貪污弊案最壞的時代；一群堅貞信仰柯文哲的時代，也是社會懷疑柯文哲的時代；他們以為能夠擁有一切，但他們早就也一無所有！民眾黨四年來敗壞速率太快；山陀兒四天來前進速率太慢，快慢之間，都希望台灣平安」。

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