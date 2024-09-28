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小編反串？民眾黨FB調侃黃國昌「少咆哮」 不到半小時即移除

今天是一年一度的教師節，台灣民眾黨也發文祝「教師節快樂」，不過有網友發現，該則發文原本調侃該黨立委黃國昌，稱黃曾擔任過教師，提醒大家「記得少咆哮，喉嚨最重要」，還備註「希望他自己也能做到」，不過相關內容後續已被移除。（資料照、圖擷自臉書，本報合成）

今天是一年一度的教師節，台灣民眾黨也發文祝「教師節快樂」，不過有網友發現，該則發文原本調侃該黨立委黃國昌，稱黃曾擔任過教師，提醒大家「記得少咆哮，喉嚨最重要」，還備註「希望他自己也能做到」，不過相關內容後續已被移除。（資料照、圖擷自臉書，本報合成）

2024/09/28 13:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是一年一度的教師節，台灣民眾黨今天一早也發文祝「教師節快樂」，不過有網友發現，該則發文原本曾調侃該黨立委黃國昌，稱黃曾擔任過教師，提醒大家「記得少咆哮，喉嚨最重要」，還備註「希望他自己也能做到」，不過相關內容後續已被移除，發現的網友對此也留言嘲諷「國師老昌那段怎麼編輯掉了？」、「請小編再忍忍，你的忠心其他堂口的老大應該知道」。

台灣民眾黨今上午8點半在臉書發文，稱「老師們辛苦了！教師節快樂，台灣民眾黨擔任過教師的國昌老師 ，在教師節溫馨提醒大家，記得少咆哮，喉嚨最重要 （希望他自己也能做到）」、「柯文哲主席認為教師是國家根本的守護者，應該擁有與他們貢獻相符的權利與尊重」。不過後續該段有關黃國昌的描述，在8點45分都被移除。

在該文底下可看到，部分網友留言諷刺「國師老昌那段怎麼編輯掉了？」、「小編，勸你趕快找新工作吧！」、「咆哮黃國昌」、「不曉得阿北的老師們現在看到阿北，心裡怎麼想？」、「國昌老師，喉嚨是我們工作的工具，保護好喉嚨喔」、「小編很用心，本來發文要酸國昌老師（詳情請看編輯紀錄）。但忘記劇本還在後柯時代的篇章，國昌老師雖尚未黃袍加身，但聲量最大」。

也有網友留言質疑「寫這麼長，然後民眾黨剛剛在國會凍結教師加薪預算，凍結營養午餐補助預算，凍結家長育兒預算，凍結偏鄉教育補助預算。望周知」、「把教育基金挪用，叫做尊重老師？不要臉無恥到極點」、「柯自己都講了，他瞧不起那些文組的餒，財團才是國家根本吧，撰寫PO文文案的人真的明白貴黨的核心是什麼嗎？」、「最不尊重老師的阿北，超諷刺」、「不是整黨喊要凍結軍公教預算？教師節快樂個屁啊？」

今天是一年一度的教師節，台灣民眾黨也發文祝「教師節快樂」，不過有網友發現，該則發文原本調侃該黨立委黃國昌，稱黃曾擔任過教師，提醒大家「記得少咆哮，喉嚨最重要」，還備註「希望他自己也能做到」，不過相關內容後續已被移除。（資料照）

今天是一年一度的教師節，台灣民眾黨也發文祝「教師節快樂」，不過有網友發現，該則發文原本調侃該黨立委黃國昌，稱黃曾擔任過教師，提醒大家「記得少咆哮，喉嚨最重要」，還備註「希望他自己也能做到」，不過相關內容後續已被移除。（資料照）

今天是一年一度的教師節，台灣民眾黨也發文祝「教師節快樂」，不過有網友發現，該則發文原本調侃該黨立委黃國昌，稱黃曾擔任過教師，提醒大家「記得少咆哮，喉嚨最重要」，還備註「希望他自己也能做到」，不過相關內容後續已被移除。（圖擷自臉書）

今天是一年一度的教師節，台灣民眾黨也發文祝「教師節快樂」，不過有網友發現，該則發文原本調侃該黨立委黃國昌，稱黃曾擔任過教師，提醒大家「記得少咆哮，喉嚨最重要」，還備註「希望他自己也能做到」，不過相關內容後續已被移除。（圖擷自臉書）

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