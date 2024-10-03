搶先宣布放假惹議 謝國樑：4市共同決策

基隆市長謝國樑昨強調，放颱風假是基北北桃四市長根據科學數據的共同決策，沒有其他因素考量。（記者盧賢秀攝）

2024/10/03 05:30

立委：謝偷跑動機引人揣測 市民：討好基隆人來反對罷免

〔記者盧賢秀、陳政宇／綜合報導〕基北北桃四市昨天（二日）因「山陀兒」颱風停班停課，但四市原決定在一日晚上八點同步宣布翌日是否停班停課，基隆市長謝國樑卻在一日晚上受訪時，搶先於八點二分就宣布四市停班停課。謝「搶先宣布放假」被質疑是為了罷免案考量、想討好市民，他昨澄清說，四位市長都密切聯絡，放假是共同的決策。

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謝：四市長根據科學數據 沒其他考量

謝國樑前晚召開災害應變會議，他大約於八點受訪，並在八點二分率先宣布基北北桃二日放颱風假，但北北桃三市直到八點十分左右才陸續發布訊息，連基隆市政府也是在八點十三分發布新聞訊息。

林楚茵：一人發糖 另外三人能不發嗎

民進黨立委吳思瑤質疑，北北基桃說要共同決定、共同發布，謝國樑卻自己偷跑，這種政治動機引人揣測，謝的操作並不好，必須拿出足以支撐放假的合理理由和專業判斷。民進黨立委林楚茵也說，謝國樑因面臨罷免案的政治風險而偷跑宣布，「一個人搶著當發糖的聖誕老公公，另外三人能不發嗎？」

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，基隆市昨天白天並無明顯風雨，很多民眾反映為何放假？無法出門工作就沒收入，要怎麼養家餬口？她批評市府決策過程粗糙，應多方考慮不同民眾的需求和生活。

基隆市陳姓、張姓等市民質疑說，基隆率先宣布放假，莫非是為了「固樑」考量？「第一次看到不在陸上警戒區卻先放假的」，「會不會一直放到十月十三日的罷免案投票日？」認為謝國樑率先宣布放假，疑有「討好市民來反對罷免」的政治考量。

謝國樑昨天解釋說，基北北桃放假與否，先由四個市府的幕僚人員作業，最後由四位首長彼此通電話再共同決策，前晚連絡時，媒體剛好在旁邊準備堵訪，所以基隆市的記者才比較早知道。

對於放假是否有「討好反罷免」的政治考量？謝國樑澄清，昨天早上的風雨還好，但下午過後、傍晚海邊的風浪就變大，新北跟基隆都有很長的海岸線，基隆是十八公里，新北超過一百公里，海岸風浪比較大會有安全的顧慮；基北北桃是共同生活圈，放假是四個首長根據科學數據的共同決策，沒有其他因素考量。

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