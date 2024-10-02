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川普稱台灣國防預算應升至GDP10％ 黃暐瀚：簡直天方夜譚

美國共和黨總統候選人川普。（法新社）

美國共和黨總統候選人川普。（法新社）

2024/10/02 11:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）上月中旬針對台海安全議題表示，中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生。同時，他認為台灣的國防支出應提高到國內生產毛額（GDP）的10%。對此資深媒體人黃暐瀚表示，政府總預算一年才三兆，拿兩兆六在國防上，這國家基本上沒辦法運作了。

黃暐瀚在臉書PO文表示，川普昨天說了三件事：1.台灣的國防支出應該占GDP10%。2.如果他當總統，中國不會打台灣。3.等他卸任之後，中國終究要打台灣，後面兩件事尚未發生，難以印證，先不談。但國防支出的GDP占比是有數據可以比較的。

黃暐瀚分析，全世界國防支出占比最高的國家是「沙烏地阿拉伯」，占比6.6%；第二高是「以色列」，占比5.2%。美國自己占比2.5%左右，北約成員國有一半以上的占比都不到2%，結果川普要求台灣占比10%。

黃暐瀚直言，這不只強人所難，簡直天方夜譚，以此數據，台灣一年得編兩兆六千億的軍事預算。政府總預算一年才三兆，拿兩兆六在國防上，這國家基本上沒辦法運作了。

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