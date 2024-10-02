來台遇過幾次颱風假「無風無雨」 矢板明夫：這種情況真的好嗎

矢板明夫提及台灣與日本關於「颱風假」的差異，並提到他來台已經經歷好幾次「無風無雨」的颱風假，質疑「這種情況真的好嗎」？（資料照）

2024/10/02 11:08

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到「山陀兒」颱風影響，今日全台22個縣市全部停班停課，放颱風假1日。資深媒體人矢板明夫昨深夜在臉書提及台灣與日本關於「颱風假」的差異，並提到他來台已經經歷好幾次「無風無雨」的颱風假，質疑「這種情況真的好嗎」？

矢板明夫表示，日本和台灣一樣，也是一個經常受到颱風光顧的國家，但日本就沒有颱風假。矢板明夫回憶，以前他上高中時，每天上學大概要1小時，要先騎20分鐘腳踏車、再坐25分鐘電車，接著走15分鐘的路才到學校。颱風天早上他都會比往常提前出門，穿好雨衣、騎上腳踏車後「衝進暴風雨」裡，這場景至今還讓他記憶猶新。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫說：「有時候電車延誤了，還要到窗口請工作人員開一張延誤證明交給學校，才能夠不算遲到。當時從來沒有想過，世界上竟然有『颱風假』這種好事。上班的人也是如此。很少聽說有人因為颱風休息或遲到的。大家都不想被別人認為自己想偷懶。」

矢板明夫認為，日本之所以「不放颱風假」的另一個原因是因為日本基礎建設做得好、公共交通十分順暢，就算有颱風，對大家影響也不大；而在台灣有很多地方沒捷運，很多人騎車上下班，建築物老舊、很多招牌看板容易落下砸到人，這可能是政府不得不放颱風假的原因。

不過矢板明夫也指出，颱風假有些時候會變成政治人物討好選民的「買票工具」，多放颱風假的縣市長比較受歡迎，某縣市一旦決定放假，其周邊城市的縣市長立刻覺得「壓力山大」。

矢板明夫說：「我來台灣以後，已經經歷過好幾次無風無雨的颱風假，『聽風就是雨、聽颱風就放假』。這種情況真的好嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法