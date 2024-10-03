川普稱台灣國防支出應佔GDP10% 綠委︰他在選舉嘛 藍委︰把台灣當「細漢」

美國共和黨總統候選人川普。（法新社檔案照）

2024/10/03 05:30

〔記者劉宛琳、謝君臨、林哲遠／台北報導〕美國共和黨總統候選人川普九月接受華盛頓郵報專訪，指台灣國防預算支出不足，應提高到國內生產毛額（GDP）百分之十。國民黨立委昨指出，百分之十超過新台幣兩兆元，對於這樣無理要求，政府應該要反映。民進黨立委則說，希望國際可以看到台灣目前正在盡全力提高國防預算，也全力把國防準備更現代化。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，川普的說法，代表他對於台海情勢的關心，民進黨非常清楚知道，國際社會對於台海安全的關心，我們目前最該做的，就是把自己的防衛意志做到最好，期待在野黨可以一起團結前行，不要扯台灣國防的後腿。洪並說，也希望國際可以看到台灣目前正在盡全力提高國防預算，也全力把國防準備更現代化，從前總統蔡英文到總統賴清德，其實是全力在進行的。

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「他現在在選舉嘛。」立院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，我們尊重美國的選舉，決定自己國家領導人。至於我們國家的方向，我們自己會決定，也謝謝盟友的關心。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，面對這樣無理的要求，國防部繼續裝睡，不予回應。王強調，台灣和美國當然會緊密合作，但一旦成美國主流意見，對台灣是莫大的傷害和衝擊，讓人認為我們真的是「細漢」。而且軍事國防支出不斷升高，傷害的還是全體老百姓的利益。

國民黨立委李彥秀指出，GDP的百分之十就是兩兆六四一○億元，幾乎是明年國防部年度預算編列數四七六○億元的六倍。川普的說法雖是他過去一貫的態度，但更凸顯川普與其幕僚對台灣的瞭解與現實有非常大的出入。台灣人民當然願意花錢保護自己的生活方式，但整體財政負擔是否支撐得住，恐怕才是真正的關鍵。

外交及國防委員會召委、民眾黨立委林憶君也說，台灣國防預算雖與面臨類似生存危機的以色列等國相比甚遠，但川普說法恐怕只是為了選舉隨意說出的浮誇語言。

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