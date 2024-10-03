白天無明顯風雨 基北北桃挨批亂放颱風假

台北市長蔣萬安昨受訪表示，基北北桃停班停課若不同步，會對跨市通勤民眾、家長造成更大困擾。（記者田裕華攝）

2024/10/03 05:30

立委籲應基於專業判斷 而非政治考量

〔記者楊心慧、黃子暘、陳奕劭、周敏鴻、陳璟民、陳政宇、施曉光／綜合報導〕「山陀兒」襲台，全台各縣市昨天都停班停課，基北北桃昨天白天並無明顯風雨，被質疑未達放假標準，「亂放颱風假」；台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政都解釋，按照停班停課的標準共同決策，四大因素是山區恐有災情、基北北桃一日生活圈必須同步、風雨越晚越大、讓民眾做好防颱準備。

四市長都說依照標準的共同決策

基北北桃四個市的多個地方社團臉書，昨天都有民眾留言「賺到一天颱風假」、「無風無雨為何放假」、「縣市首長想討好民眾」等負評。

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民進黨立委吳思瑤表示，縣市首長面對放颱風假的決策，應基於專業的判斷，而不是政治的動機。颱風假放得對或不對，對縣市首長而言，最大的支撐就是數據和專業佐證，也是保護是否招致民意撻伐的保護傘。

民進黨立委林楚茵指出，氣象署一日晚間七點就已下修風雨強度，讓人質疑北北基桃為何要放假？且放假停工必然涉及企業營運成本，縣市首長做決策該拿出負責任的guts，而非只是討好選民。

前民進黨立委鄭運鵬也在臉書批評說，國民黨執政的北台四市放了很瞎的颱風假，這是為了挽救基隆市長謝國樑面臨罷免投票的集體鄉愿，用犧牲科學的決策，來成就政治的可能性。

蔣萬安：若不同步 會困擾跨市通勤

蔣萬安昨天受訪說，一切依據停班停課的機制，及基北北桃四市綜整評估後的共同決策，根據掌握的氣象預報，北部山區很可能有災情，基北北桃是一日共同生活圈，不同步反而對跨市通勤的民眾、家長造成更大困擾。

蔣萬安表示，二日傍晚起就風雨增大，恐危及民眾下班或放學的安全及通勤便利，停班停課也可讓民眾做好防颱準備。

侯友宜受訪說，他在新北十四年，颱風放假與否都是綜合考量中央氣象署及天氣風險公司的專業意見，再由四市首長共同決策，新北市郊區、沿海地區在昨天下午的風力已達停班停課標準，「非常有所本」。

張善政指出，桃園市沿海四個行政區在昨天已有八到十一級陣風，已達停班停課標準，沿海地區同屬桃園市生活圈，所以決定全市停班停課；桃園市去年與基隆、雙北達成協議，四市同屬一日生活圈，停班停課採同步標準。

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