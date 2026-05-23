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    首頁 > 政治

    獨家》綠橘合？宋楚瑜26日推首波議員人選 搶佔第三勢力席次

    2026/05/23 23:09 記者劉宛琳／台北報導
    親民黨主席宋楚瑜。（資料照，記者廖振輝攝）

    親民黨主席宋楚瑜。（資料照，記者廖振輝攝）

    親民主黨席宋楚瑜3月才和前總統蔡英文視訊，蔡英文親自祝壽，引發外界關注「綠橘合」。宋楚瑜近日也悄悄佈局親民黨2026年議員選舉，將在26日公布第一波名單，目標是在桃園市組黨團，也會在北北基提名議員人選；親民黨將採精兵戰略，以勝選為目標，搶佔第三勢力政黨席次。

    宋楚瑜過去曾獲聘總統府資政，更兩度由蔡英文指定代表台灣參加APEC。宋在3月的視訊中表示，他一直記得和蔡英文的合作，為兩岸和解、政黨和解，謝謝蔡英文以前給他很多的機會，讓大家一起共同努力，來堅持台灣民主的價值。當時就傳出有可能「綠橘合」，加上國民黨、民眾黨近日提名爭議不斷，民眾黨更是爆出退黨潮，宋楚瑜研判今年親民黨應該有機會在第三勢力中嶄露頭角，因此將重出江湖，帶領親民黨衝議員選舉。

    據了解，親民黨26日將提名桃園大溪復興議員參選人徐慈檉，以及龜山、中壢、八德和2席原住民選區，搶佔眷村票；基隆則是繼續提名副議長楊秀玉，雙北等區名單則在當天揭曉。

    前總統蔡英文（右）今年3月16日走訪基隆時，中午與民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、前基隆市長林右昌（左）餐敘。席間，還撥視訊電話向親民黨主席宋楚瑜祝壽。（記者俞肇福截圖，影片為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    前總統蔡英文（右）今年3月16日走訪基隆時，中午與民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、前基隆市長林右昌（左）餐敘。席間，還撥視訊電話向親民黨主席宋楚瑜祝壽。（記者俞肇福截圖，影片為童子瑋進步基隆辦公室提供）

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