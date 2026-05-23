被宋楚瑜打動！徐慈檉將披親民黨戰袍挑戰大溪議員

徐慈檉將代表親民黨參選桃園大溪、復興議員。（徐慈檉提供）

親民黨將在26日提名議員參選人，第一波以桃園市為主。這次將被提名參選桃園大溪、復興的徐慈檉表示，親民黨主席宋楚瑜當初與他面談，告訴他不要當別人的2.0，要當自己的1.0，要他以自己為主，最終打動了他，決定加入親民黨參選議員。

徐慈檉2015年擔任前立委孫大千助理，2018幫前立委陳學聖打桃園市長選戰，之後在2020年參加民眾黨的青年營，遇到前立委蔡壁如，蔡延攬他到桃園市黨部，並接蔡壁如辦公室大溪區主任，民眾黨在2022年提名他參選桃園大溪區的議員，參選失利後，2023年由被前國民黨桃園市議員劉茂群延攬加入國民黨。

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徐慈檉表示，今年地方選舉，國民黨一直都有現任優先的條款存在，大溪區雖然有兩席空間，但普遍認為是一藍一綠，因此國民黨只提一席，沒有給新人空間。他上一屆有選過，而且票數不差，「我這一屆不可能不選。如果我2026不選，2030也沒機會了」。原本他打算若國民黨不提名他，他就無黨選到底，「結果後面有了宋主席來拉我一把」。

徐慈檉表示，一開始是親民黨的組織部和青年團先訊息他粉專詢問意願，他表達自己今年確實有要再選，但還未確定用哪一黨參選。但是否要代表親民黨參選，他希望能親自和宋楚瑜見面聊聊，「主席馬上就排時間給我」。

徐回憶，那段時間剛好遇到阿嬤剛好過世，親民黨都還有派人來捻香，甚至告別式也有人來，讓他心裡面覺得，宋楚瑜很看重他。而宋楚瑜最終打動他的一句話是：「你不是孫大千2.0或陳學聖2.0，你就是徐慈檉1.0」。宋楚瑜告訴他，不要永遠活在別人的影子底下，或是想要成為誰的進階版，如果要從政、要做一個政治人物，就是應該以自己為主。

徐慈檉也提到民眾黨在桃園的提名問題，例如民眾黨平鎮區的民調樣本數不足，卻迅速提名吳正吉；八德區兩位參選人做民調時，黨中央選了自己屬意的林晏良，但另一位江沛育民調跟前者差40%，卻被指出江有問題要停權。

徐慈檉說，另外針對之前退黨的前民眾黨發言人楊寶楨要參選，民眾黨說沒徵召，為什麼到了周曉芸又變徵召？周三重沒選到就跑到桃園，周跑到桃園真是個笑話，跟本沒有深耕，民眾黨真的把桃園當資源回收場。

徐慈檉批評，民眾黨2022年就黑箱作業，2026年更黑，提名策略有很大的問題，黨中央想要誰選就提名誰，其他人就被排外，「民眾黨才是真正最不理性、不務實，最不科學，也最沒有用的政黨」。

針對國民黨的部份，徐慈檉表示，國民黨看起來雖然給很多人機會，但很多地方還是喬好的，擺脫不了老舊思維，「這跟鄭麗文有很大的關係」，前國民黨主席朱立倫想改革，給年輕人機會，但鄭麗文還是靠地方派系在選舉。

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