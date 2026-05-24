今高溫恐飆38度！週四前炙熱如盛夏 週末梅雨季第4波鋒面來降溫

預估未來5天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫，週二、三（26-27日）溫度將創高峰。（資料照）

今（24日）晨各地區平地最低氣溫約在20至23度之間，預估未來5天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫，週二、三（26-27日）溫度將創高峰，要等到週末梅雨季第4波鋒面南下，才會稍稍降溫。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，滯留鋒北退，水氣減少，台灣在暖氣團，各地今日至週四（28日），將連日屢創今年高溫、週二、三氣溫達高溫，應注意防曬、防中暑。山區午後偶有零星短暫降雨的機率，但範圍很小、機率也低。

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今日全台最高氣溫將達在38以上。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部23至37度、南部21至38度、東部20至36度。

預估週五、六（29、30日）、梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。但下週日至週二（31至2日）鋒面型態破壞，天氣好轉，恢復晴熱。

鋒面型態破壞原因可能與菲律賓東方熱帶擾動有關，吳德榮指出，各國模式模擬擾動在台灣東方遠海、向東北大迴轉，各國模擬轉向位置雖有差異，鋒面型態皆已受到破壞。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

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