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    首頁 > 政治

    明年軍公教加薪調幅曝 卓榮泰鬆口破4％的思考

    2026/05/23 22:20 記者鍾麗華／台北報導
    對於調薪幅度是否打破以往3%到4%的慣例？行政院長卓榮泰鬆口表示，「一定是在這樣的基礎上來做思考，所以可以期待」。（行政院提供）

    對於調薪幅度是否打破以往3%到4%的慣例？行政院長卓榮泰鬆口表示，「一定是在這樣的基礎上來做思考，所以可以期待」。（行政院提供）

    台灣經濟表現持續亮眼，今年首季經濟成長率達13.69%，創下39年來單季成長紀錄，外界關切軍公教是否加薪，對於調薪幅度是否打破以往3%到4%的慣例？行政院長卓榮泰鬆口表示，「一定是在這樣的基礎上來做思考」。

    卓榮泰接受台視「台灣名人堂」專訪，今晚10點播出。卓揆指出，他上任時說過，希望維持「2上、1下、1平穩」的目標，「2上」就是經濟成長率平均達到3％以上、今年人均GDP也達到4萬美元以上，「1下」就是希望控制失業率在3.5％以下、「一平穩」就是CPI平穩地保持在2％，現在是1.6％至1.8％，整年來講，仍有把握平均在2％以下。

    對於全教總認為軍公教調薪幅度應該至少10%，卓揆認為，一次調薪10%對整體經濟結構衝擊較大，且與CPI漲幅相比，有明顯距離，較難想像一次調到這麼高。他也強調，民進黨2016年執政以來，軍公教調薪4次，總共大概14％左右，行政院會在很快時間內做決定。

    被問到國家的經濟體質比過去好，可否期待比過去的3％或4％再高一點？卓揆說，「我們一定是在這樣的基礎上來做思考。」不過，他也強調，政府仍須「量力而為」，因為預算還需支應國家安全、經濟發展及地方基礎工程等多項特別預算。

    卓揆強調，每次軍公教加薪，行政院也公開呼籲企業也來加薪，要不然會造成比例懸殊失調，雖然也有一些企業加薪速度與比例比政府還快，但我們仍希望企業主動來加薪，政府也透過法制化機制，要求大型上市櫃公司將「加薪」納入其ESG評比項目，提升薪資透明度和起薪，鼓勵企業將薪資揭露門檻從4萬元提高至5萬元，並希望上市櫃公司新進員工起薪能達到最低工資的1.3倍。

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