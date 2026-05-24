成長津貼遭批「拿香跟拜」 黨政人士駁斥：與在野版本如天壤之別

賴總統在執政兩週年記者會提出「台灣人口對策新戰略」，並宣布0到18歲的成長津貼，每人每月5000元。（資料照）

賴總統在執政兩周年記者會提出「台灣人口對策新戰略」，並宣布0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，對於在野黨頻頻抨擊「拿香跟拜」、政策買票與大撒幣。黨政人士分析，這套戰略是一場經過極度漫長盤整、跨部會溝通折衝，並奠基於專家意見基礎上的國家人口對策戰略工程。與在野黨那種只求媒體聲量、缺乏配套的單一維度思維，有著本質上的天壤之別。

立院國民黨團18日提出「拯救國家未來：對抗少子化民生政策」，包括0到6歲健保費全額免費；0到6歲托育補助每半年2萬元；0到15歲每月5000元育兒補助。另藍白也提出台灣未來帳戶特別條例草案，開戶時政府存入5萬元，之後每年存1萬元。

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對於賴政府提出的「台灣人口對策新戰略」，黨政人士透露，這項從0至18歲涵蓋「生育、養育、教育」三階段的支持網絡，並非憑空捏造的政治口號，更不是草率決斷的產物，而是政府在面對少子女化的國安危機下，亟欲提出對策的強烈使命感。而行政院長卓榮泰也即將在第100場院會上，宣布這項「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇。

實際上，卓揆在2024年5月20日上任後，就持續要求各部會規劃方案並聽取報告，做為長期規劃的堅實基礎，從舊有政策的盤點，到瞭解育兒需求與職場困境，包括院會議題討論，卓揆親自督軍主持近20場會議，逐步擬定政策佈局。

黨政人士指出，負責統籌協調人口對策的政委陳時中，更密集召開近30場的研商與諮詢會議，深度討論國科會的委託研究案的「少子女化問題與對策實證調查分析報告」中，關於「鼓勵青年婚育」、「減輕育兒經濟負擔」、「友善婚育之住宅及勞動政策」以及「優化兒童照顧品質」等議題進行研議，期間更邀請台大、政大、中研院的頂尖學者，以及民間團體代表進行實質諮詢，共同構築台灣人口對策新戰略的根基。

該名人士分析，由於過去政府已挹注近6000億元投入減緩少子女化趨勢的相關政策，不過成效已進入瓶頸期，去年出生人口已降到10萬7千多人，而這原本是預期在2040年才會發生的狀況。

他說，這次的「家庭支持篇」共端出18項政策，徹底揚棄單純的補貼思維，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」四大策略，建構涵蓋「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」等五大面向的全方位支持政策，讓資源可以更精準地投放，更重視未來的投資。

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