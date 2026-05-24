4月才罵過大巨蛋！韓國天王昨嗨唱 蛋外「搖」滾區又來了

台北大巨蛋。（資料照）

台北大巨蛋週六（23）晚間舉行棒球音樂祭，邀請韓國天王「PSY」來台獻唱，現場嗨翻同時，附近新仁里住戶不滿「蛋內在跳、蛋外又在搖」，還有鄰居「分享」廚房瓦斯爐上一鍋水晃動畫面，自嘲「我們就是搖滾區」，無奈直言，台北市政府都說有宣導、勸導避免跳動，可是又沒強制力，效果不佳。

住戶受訪表示，大巨蛋下午棒球比賽時一切正常，晚上開唱時就開始搖，三次明顯搖晃約落在晚上9點10分、16分、28分「多人跳動」，窗框震動到會出現喀啦喀啦的聲響，鄰居還傳來廚房瓦斯爐上一鍋水晃啊晃的畫面，類似情況已經不是首次，從2024年張惠妹、今年4月日本搖滾天團「ONE OK ROCK」到棒球音樂祭，打了很多次1999，以最近日團來台為例，台北市政府說有宣導以拍手取代跳動，效果始終不彰且無約束力。

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「大巨蛋的設計就是不能跳」，住戶無奈指出，雖然市府建議不要跳，但是歌迷或球迷要跳仍無能為力，「從阿妹開始至今，那麼多次了，為什麼市府還是沒有辦法研議出基本規範，踢皮球給遠雄，而遠雄可能會因市府未硬性規定反問為何要做，或是將責任再轉嫁給主辦單位、演場者，但受害的還是居民啊！」質疑市府未能善盡督導遠雄的責任，呼籲比照小巨蛋設置「阿妹條款」，

該名住戶憤慨指出，酸民常叫居民不爽搬家，「事情總有先來後到，明明我們先落地生根，卅、四十年的老房子了，大巨蛋是後來才蓋的，搬走了大巨蛋的問題就能解決了嗎？」如果市府為了兼顧演唱會經濟，犧牲住戶權益、漠視居民困擾，真的很不負責任，「從阿妹第一次體驗到什麼是類地震，承受的是一般地震持續數倍的震動時間。」

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