解密檔案曝光！美國F-16擊落不明物體 13架米格機追逐UFO

五角大廈公布2022年8月在伊朗水域上空排成隊形的不明異常現象。（取自五角大廈官網：https://www.war.gov/UFO/?releaseDate=Release+02#records）

美國五角大廈22日公布新一批「不明異常現象」（UAP）、或稱「不明飛行物」（UFO）解密檔案，包括一段美軍戰機擊落一個不明飛行物的影片。另外，民間組織近日也公布根據資訊自由法爭取到的這類解密檔案，當中包括一起13架米格戰機追逐一個空中不明物體事件。

紐約郵報22日報導，五角大廈當天公布的新一批共222份UFO解密檔案，其中一段影片中，紅外線影像呈現出，美軍F-16戰機2023年2月在密西根州休倫湖上空，擊落不明物體的瞬間。該物體外觀看似菱形，出現後很快就遭軍方所稱「武器系統」擊中，隨即爆開、疑似的物體碎片四散。

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這次五角大廈公布的檔案，有50多段先前被列為機密的影片，包括多起軍機遭遇不明飛行物事件。除了前述事件，另有一段影片顯示，2022年8月，4個在伊朗海域上空排成隊形的不明異常現象；另一段影片是2024年4月，美國海岸防衛隊紅外線感測器顯示，美國東南部上空有物體在一架飛機附近飛行。

除了五角大廈公布的檔案，致力推動政府在這類事件資訊透明度的非營利組織「揭露基金會」（Disclosure Foundation）本週也公布另一批共334頁檔案，該基金會表示，其中至少8起涉及戰機攔截不明飛行物，最戲劇性的一起，是一次13架米格戰機追逐一個不明飛行物。

紐約郵報報導，這些檔案是揭露基金會根據資訊自由法，經過長期訴訟後，爭取到美國國家安全局（NSA）公開，這些大部分內容被塗黑的檔案，標有國安局用於指稱最高機密的「Umbra」代號，涉及目擊者對無法解釋的目擊事件說法、雷達追蹤報告，及與軍機有關的不明飛行物事件。雷達追蹤報告部分，包括形容不明飛行物呈現星形、球體，以及像「火球」的描述，一份報告提到一個「發出白光」的物體，「以非常高的高度，快速上下移動」。

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）22日表示，長期以來這些官方所稱「不明異常現象」的文件、照片和影片引發各種猜測，「現在是美國人民親自目睹的時候」。

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