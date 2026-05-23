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    首頁 > 政治

    怪！親筆聲明字跡超潦草 馬英九過去筆跡曝光

    2026/05/23 18:43 即時新聞／綜合報導
    馬英九親筆聲明嚇得網友直呼「潦草」。（馬辦提供）

    馬英九親筆聲明嚇得網友直呼「潦草」。（馬辦提供）

    馬英九辦公司茶壺風暴持續擴大，前總統馬英九昨天親筆寫聲明，駁斥失智傳聞。不過，馬辦公布他的親筆字跡後，反而成為外界討論焦點之一。有網友挖出馬英九過去寫給前民進黨主席林義雄的親筆信比對，直呼判若兩人。

    馬英九昨天說，外界有人謠傳他已經失智，他覺得相當可笑，自己雖然已經76歲，但每天依然讀報、看書及運動，與過去數十年並無二致。馬英九還在錄製的影片中親手寫下聲明，最後還用毛筆字簽名。

    然而，馬英九過去以一手好字出名，這份手寫聲明公布後，反而引發網友疑竇。只見馬英九字跡歪斜潦草，更有多字塗改痕跡，許多字根本難以辨認。

    有網友挖出過去他寫給林義雄的親筆信，當時林義雄發動絕食，要求以公民投票決定核四是否興建。當時馬英九在信上寫道，懇請林義雄保重身體，他願意代表政府承諾，核四經國內外專家嚴格安檢完成後，才會交由公投決定未來。對比兩份親筆信，可見字跡相當工整清楚。

    相關討論下方，網友紛紛留言，「這麼潦草很不像他的作風」、「這字真的看不懂」、「醜到讓我嚇到」、「感覺寫時思緒很亂，塗銷很多，顯得潦草，和他長年一絲不苟的字體差很多」；還有眼尖網友指出，馬英九本來要寫「痛心疾首，追究到底」，最後卻寫成「痛心疾首，追究到痛」，「明顯自律的馬總統出了問題。」

    馬英九過去寫給林義雄的親筆信。（取自馬英九臉書）

    馬英九過去寫給林義雄的親筆信。（取自馬英九臉書）

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