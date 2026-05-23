屏東代天宮參香祈福 總統賴清德：面對外來威脅 要團結一起

總統賴清德今天到屏東市代天宮參香祈福，再提0到18歲每人每月將發放5千元成長津貼政策。（記者羅欣貞攝）

2026年總統府音樂會今（23日）晚7點在屏東縣立體育館舉行，總統賴清德下午抵達屏東市後，先前往屏東市代天宮參香祈福，他向熱情在現場守候的鄉親提到就職兩週年時宣布的「明年1月1日起0到18歲每人每月將發放5千元的成長津貼」時，全場響起熱烈掌聲，帶著小朋友到場的鄉親更是大聲歡呼。

賴總統表示，在就職兩週年那天有跟台灣社會報告，明年1月1日起0到18歲每個孩子每個月政府都給5千元成長津貼，如果18年都領滿，一年6萬元，18年就是108萬元，等於每個孩子政府要給他108萬元，因為國家在進步，經濟在發展，稅收在增加，我們要分紅利給台灣社會，我們優先分給孩子，因為孩子是國家的未來，「大家有贊成嗎？」，全場大喊「有！ 」。賴總統接著說，有贊成的話，「大家回去再拚拚看！」，全場立刻響起笑聲。

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賴總統也強調，成長津貼政策不限數目，沒有限一個家庭只有幾個小孩的額度，如果家裡有兒子媳婦，還是女兒女婿，可以提醒一下，時間到要生小孩也要生小孩。全場回應「好！」。

賴總統表示，不只是照顧孩子，長輩也要照顧，農民生活辛苦，過去農民有土地才能投農保，他當行政院長時，改為只要實際耕作就可加入農保，以前農保沒有職業災害保險，現在也有了，以前農民沒有退休金，現在也有了，表示政府對農民的照顧，而且農民津貼也要提高，未來要讓退休農民領老農津貼每人1個月1萬元，國民年金也要提高，一個人每月領5千元。

賴總統強調，針對弱勢團體，行政院也提出六大生活津貼，包括低收入戶家庭、低收入戶兒童、低收入戶就學、中低收入老人、弱勢兒童少年等 ，六大生活津貼全面調漲；針對中小企業，政府也要用一千億元幫中小微企業及傳產轉型，大家都賺錢，政府稅收增加，就可加倍照顧人民，祈求神明保佑，台灣國泰民安，面對外來威脅，我們都要團結一起，支持國家、支持政府，互相團結互相幫忙，讓日子越安定越好過。

屏東市代天宮許多幹部、信徒都來自台南，總統賴清德多次來此參香關心鄉親，今日也贈匾「保境佑民」，祈求國泰民安。

總統賴清德今到屏東市代天宮參香祈福，鄉親爭相合照。（記者羅欣貞攝）

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