你以為真的贏得過蘇巧慧？黃光芹爆黃國昌公布「控配」民調

國民黨、民眾黨日前舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」，公佈國民黨新北市長參選人李四川（見圖）、民眾黨新北市長參選人黃國昌2人的民調結果。（資料照）

資深媒體人黃光芹昨日正式與民眾黨主席黃國昌撕破臉。她不僅在節目中大罵黃國昌，晚間更在自己的直播爆料，指黃國昌在新北市長初選民調「控配」及「洗樣本」。對此，前民眾黨新竹市黨部執行長林冠年今日也在臉書發文解釋黃光芹所說的「控配」是什麼意思。

新北市長選戰藍白上個月整合完成，4月28日藍白公布兩家民調公司數據，其中第一間民調公司的結果「A民調」顯示李四川34.0%贏過蘇巧慧28.5%、黃國昌28.1%敗給蘇巧慧31.3%；第二間民調公司結果「B民調」是李四川36.3%贏過蘇巧慧24.5%，黃國昌也以28.3%贏過蘇巧慧26.7%。但結果一出，立刻引發疑竇，不少政治評論員、媒體人質疑「B民調」到底是誰做的，要求民眾黨公布，但黃國昌始終「蓋牌」，也因此被不少網友譏諷。

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黃光芹昨日在直播中大罵，黃國昌所公布的「B民調」，就是篩漏樣本數後「控配」出來的。以前她對此都有所保留，現在要直接公布謎底。她也嗆，該民調就是「控配」來的，「你還以為真的贏得過蘇巧慧，你硬要公布那份民調！」

林冠年今日在臉書發文解釋，所謂「控配」就是「控制樣本」加上「配票」。他指出，一般民調會用電腦隨機跳號，至少要打滿1068通全程聽完的有效問卷。因為市話多半是長輩接聽，所以長輩的比例自然會偏高，這是「隨機抽樣」。

至於黃光芹稱的「控配」民調怎麼做？林冠年說，就是黃國昌要求「一定要打到年輕人！」所以就算隨機抽樣打到了65歲以上的長輩，也可能硬生生把他們剔除掉2、300份，然後要求電訪員：「繼續打！打到年輕人接為止！」所以原本兩天做完的民調，硬生生打了5天。他也強調，這些說法黃國昌在民調公布的記者會上自己承認。

至於為什麼要這樣做？林冠年說，這不是隨機抽樣，刻意篩選特定年齡層，這叫「控制樣本」，這叫配票。因為年輕人支持黃的比例較高，用這種方式刻意拉高特定支持族群的數據，把原本屬於蘇巧慧或李四川的票，配給黃國昌。「簡單來說，就是打到黃國昌贏為止！」

林冠年最後表示，「超速仔」為什麼昨天深夜就發文道歉？「當然光芹知道太多黃國昌的鳥事，再嘴硬不道歉，就要炸裂了。」

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