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    首頁 > 政治

    盧秀燕稱吳宗憲支持無人機 林國漳：完全感受不到

    2026/05/23 17:04 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，從過去到現在，完全感受不到吳宗憲對無人機產業的支持。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳說，從過去到現在，完全感受不到吳宗憲對無人機產業的支持。（記者王峻祺攝）

    台中市長盧秀燕今天到宜蘭為吳宗憲輔選，表示「她與吳都贊成無人機產業」，並說吳有「工業工程」碩士，只有他懂發展與兼顧製程中保護人民的健康。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回應，從過去到現在，完全感受不到吳宗憲對無人機產業的支持。

    林國漳說，吳宗憲至今對於其團隊污名化無人機產業、拋出「恐罹癌」的言論，依舊沒有做出任何正面回應。從這些過往言論，只讓人感覺到吳宗憲對宜蘭根本不熟，甚至還曾說出「宜蘭科學園區有被海風侵蝕風險」。

    他強調，政治人物說話必須負責任，不應該假借「關心縣民健康」的名義硬凹，試圖以此轉移團隊污名化無人機產業的焦點。

    挺無人機產業的盧秀燕今天在宜蘭受訪表示，她與吳宗憲都贊成無人機產業，吳除有法學專長，還有一個很特殊的碩士學位叫「工業工程」，因此他了解很多工業在發展過程中，需要注意保護民眾健康的重要性。

    她說，相信吳宗憲不會為了產業發展，去傷害人民的健康，只有他有這個觀念、有這個能力，因為他對於工業製程很懂，因為他有一個工業工程的碩士，請宜蘭縣民要特別注意他這方面強項。

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