《臺灣漫遊錄》全球大缺貨出版社緊急加印7萬本 網：鼠疫之後迎來文藝復興

歷史小說《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左四）與譯者林金（左三）手持2026年國際布克獎獎盃，並與評審團成員合影。（歐新社資料照）

台灣作家楊双子和譯者金翎19日憑長篇小說《臺灣漫遊錄》勇奪2026年國際文學大獎「國際布克獎」，喜訊傳開後掀起搶購書籍熱潮。一名網友分享，他在書店的朋友說「目前《臺灣漫遊錄》大缺貨」，沒想到另一位朋友笑稱「果然鼠疫之後，會接著文藝復興」，疑似暗酸近期引發台北政壇動盪的「安鼠之亂」。

醫生杜承哲今日於臉書粉專轉發一名網友與朋友對話內容，原PO轉述，聽一名在書店打工的朋友說，因為最近《臺灣漫遊錄》得獎，這幾天店內已經賣到大缺貨，另外一名聽聞缺貨消息朋友打趣回說「果然鼠疫之後，就是會接著文藝復興」，原PO不禁笑稱「歷史誠不欺我」。

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貼文一出隨即掀起網友熱烈討論，有人說「歷史總是驚人地相似」、「書店工讀生真是臥虎藏龍」、「不久前有賈董帶起的台灣白色恐怖史文藝復興，當時也有相關書籍佔榜，甚感安慰」，甚至有人直言「要謝謝蔣寶」。

另，記者實際查找誠品書店線上官網，目前《臺灣漫遊錄》的商品頁面確實已顯示為「再刷中」，並註明將依出版社配貨數量，到貨後依購買順序陸續出貨，等候期較長，顯示該書在得獎後的買氣很旺。

根據《中央社》報導，「臺灣漫遊錄」獲2026年英國「國際布克獎」後，市場供不應求，許多通路買不到書，春山出版社緊急加印7萬本，英國方面也因得獎效應加印1萬6000本，日本方面則加印日文版1萬本。

春山出版總編輯莊瑞琳接受《中央社》訪問時表示，「臺灣漫遊錄」得獎消息傳出後，就收到不少通路缺書的通知，出版社陸續補貨，目前緊急加印3次共7萬本，「臺灣漫遊錄」自出版以來總印量來到11萬本。莊瑞琳說，「28日開始都會陸續印好、出貨，請讀者再等等」。

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醫生杜承哲今日於臉書粉專轉發一名網友與朋友對話內容。（圖翻攝自「杜承哲醫生」臉書粉專）

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