「生態樹島」對抗銀合歡入侵 復育原生植物守護半屏山

響應「國際生物多樣性日」，高市府農業局攜手農業部等單位，連續第3年於半屏山植樹，抑制外來樹種銀合歡的危害。（高雄市農業局提供）

響應5月22日「國際生物多樣性日」，高雄市政府農業局攜手農業部林業及自然保育署屏東分署、內政部國家公園署國家自然公園管理處等單位，連續第3年於半屏山辦理原生植群復育植樹行動，現場民眾超過200人透過實際行動參與高雄的生態保育，抑制外來樹種銀合歡的危害。

半屏山是高雄重要的自然地景，然因外來入侵植物銀合歡大量蔓延，影響原始森林結構與生物多樣性。市府農業局藉由公私協力的「生態樹島」復育策略，於銀合歡林下混合種植高雄原生耐陰樹種，透過自然競爭機制抑制銀合歡生長，逐步恢復原生森林生態。本次行動共種植400株苗木，復育面積1公頃，涵蓋山菜豆、恆春山枇杷、臺灣假黃楊及破布烏等22種原生植物。

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林業及自然保育署屏東分署長李政賢指出，「國土生態綠網」將生態保育從國有林延伸至社區與都市淺山地帶。銀合歡移除與原生植群復育並非一蹴可幾，將持續結合造林專業與社會參與機制推動生物多樣性，讓森林發揮水土保持、生態連結與社會服務等多樣功能。

山林復育協會執行長蔡智豪表示，自2024年啟動至今，半屏山已累計復育種植超過6000株、40種原生樹種，今年種植包含臺灣紅皮書受威脅物種（水團花）、高位珊瑚礁指標種（菲律賓饅頭果、恆春厚殼樹、恆春山枇杷等22種原生植物），是守護在地基因庫、重建生態韌性與推動環境教育的具體落實。

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