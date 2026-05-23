不畏37度高溫！8千人上街挺軍購救國防 怒轟藍白大砍預算

立法院25日將審軍購特別預算案，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今（23日）發起「真和平，要國防」遊行活動，不畏北市高溫37度的烈日當空，逾8000人挺身湧入遊行行列，沿路高呼「挺軍購、救國防」等口號。（記者方賓照攝）

立法院25日將審軍購特別預算案，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今（23日）發起「真和平，要國防」遊行活動，不畏北市高溫37度的烈日當空，逾8000人挺身湧入遊行行列，沿路高呼「挺軍購、救國防」等口號，抗議藍白封殺台灣之盾及國防軍備，展現支持國家防衛能力、拒絕中國威脅的堅定立場。

多個民間團體今天主辦「真和平，要國防」遊行，下午1點30分在台北市的SOGO百貨復興館前集合，並展開宣講和行動劇，接著分成六大隊伍，徒步走向克緹國際大樓的中國銀行，長長的遊行人龍綿延數百公尺，巨大的布條與旗幟在烈日下飛揚。主辦單位下午4時16分宣布，現場人數超過8000人。

請繼續往下閱讀...

據記者現場觀察，大批民眾頂著酷暑、汗水淋漓，高舉「拒絕一中併吞」、「和平靠實力，Say NO to China」、「護台灣、挺軍購」等手板，中華民國國旗、美國國旗、以及印有「台灣」綠色字樣的巨大旗幟並列。

遊行隊伍中，除了不少中年以上的民眾，青壯世代也未缺席，不乏穿著時髦T恤、背著斜背包、戴著潮流棒球帽的年輕面孔緊跟隊伍，部分家庭推著嬰兒車、或是牽著孩童亦步亦趨，呈現出跨越世代、不分性別的畫面。

主辦單位強調，此次遊行的訴求包括，勿忘圖伯特七十五年血淚，記取中共十七點假和平協議教訓，以及和平本是國際義務，拒絕鄭習會「一中併吞」陷阱。活動也抗議由國民黨主席鄭麗文及國民黨團總召傅崐萁的「鄭傅集團」封殺台灣之盾等國產軍備，甚至大砍無人機預算，呼籲朝野共同推動第二次國防特別條例。

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今（23日）發起「真和平，要國防」遊行活動，不畏北市高溫37度的烈日當空，逾8000人挺身湧入遊行行列，沿路高呼「挺軍購、救國防」等口號。（記者方賓照攝）

立法院25日將審軍購特別預算案，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今（23日）發起「真和平，要國防」遊行活動，不畏北市高溫37度的烈日當空，逾8000人挺身湧入遊行行列，沿路高呼「挺軍購、救國防」等口號。（記者方賓照攝）

大批民眾頂著酷暑、汗水淋漓，高舉「拒絕一中併吞」、「和平靠實力，Say NO to China」、「護台灣、挺軍購」等手板，中華民國國旗、美國國旗、以及印有「台灣」綠色字樣的巨大旗幟並列。（記者方賓照攝）

大批民眾頂著酷暑、汗水淋漓，高舉「拒絕一中併吞」、「和平靠實力，Say NO to China」、「護台灣、挺軍購」等手板。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法