圖輯》竹子湖繡球花大爆開 B-Twin仙氣美照洗版預定

B-Twin成員黃書庭（右）、陳怡如（左）在花海中俏皮合影，青春氣息與山城美景相互呼應。（記者王藝菘攝）

每年初夏，陽明山竹子湖總會迎來一年之中最夢幻的時刻。2026竹子湖繡球花季自5月22日起浪漫登場，一路展至6月21日，今年以「花田樂章」為主題，讓整片山谷像是一座被花海包圍的戶外舞台。

今年特別找來新世代雙聲女子團體B-Twin成員黃書庭、陳怡如前來拍攝。兩人換上粉嫩系服裝，在繡球花海中擺出俏皮姿勢，時而對著鏡頭甜笑，時而伸手輕觸花瓣，畫面宛如青春電影場景。大片盛開的繡球花映襯著山城綠意，也讓原本就夢幻的竹子湖，多了幾分偶像劇般的浪漫氛圍。

請繼續往下閱讀...

午後山嵐緩緩飄進花田，花香與微風吹過耳邊，那一刻，彷彿連時間都慢了下來。初夏限定的竹子湖，正用最溫柔的方式，邀請大家走進山裡，收藏一場只屬於六月的花海記憶。

竹子湖染上初夏溫柔濾鏡，黃書庭（右）與陳怡如（左）換上粉嫩系服裝，在依山傍水的壯麗花田裡俏皮遮陽遠眺，畫面充滿青春洋溢的電影感。（記者王藝菘攝）

在飽滿盛開的繡球花映襯下，邀請大家走進山林，收藏專屬的六月花海記憶。（記者王藝菘攝）

竹子湖染上初夏溫柔濾鏡，黃書庭（左）與陳怡如（右）換上粉嫩系服裝，在依山傍水的壯麗花田裡俏皮遮陽遠眺，畫面充滿青春洋溢的電影感。（記者王藝菘攝）

B-Twin成員黃書庭（右）、陳怡如（左）踏上木棧道，在層層疊疊的藍紫色花海包圍下，留下宛如童話故事般的夢幻身影。（記者王藝菘攝）

竹子湖初夏花季登場，山谷化身夢幻花田，成為熱門打卡景點。（記者王藝菘攝）

竹子湖染上初夏溫柔濾鏡，B-Twin成員黃書庭（左）與陳怡如（右）換上粉嫩系服裝，在依山傍水的壯麗花田裡俏皮遮陽遠眺，畫面充滿青春洋溢的電影感。（記者王藝菘攝）

竹子湖初夏花季登場，山谷化身夢幻花田，成為熱門打卡景點。（記者王藝菘攝）

B-Twin成員黃書庭（右）、陳怡如（左）在花海中俏皮合影，青春氣息與山城美景相互呼應。（記者王藝菘攝）

粉嫩穿搭搭配大片藍紫花景，初夏氛圍感直接拉滿。（記者王藝菘攝）

B-Twin成員黃書庭（右）、陳怡如（左）踏上木棧道，在層層疊疊的藍紫色花海包圍下，留下宛如童話故事般的夢幻身影。（記者王藝菘攝）

B-Twin成員陳怡如在盛開的繡球花叢中隨風輕舞，午後的山霧與藍紫、粉白花色交織，襯托出超凡脫俗的空靈氣質。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法