又來亂！民眾黨青年公園辦活動 網紅「吃屎哥」朝柯文哲擲蛋被壓制送辦

網紅「吃屎哥」向柯文哲頭部丟擲雞蛋表達不滿，被壓制送辦。（記者劉慶侯翻攝）

前台北市長柯文哲，今日下午參加民眾黨台北市議員參選人吳怡萱在青年公園舉辦的「誰來闖關、親子大挑戰」活動，網紅「吃屎哥」游兆霖也到場蹭熱度，甚至向柯文哲頭部丟擲雞蛋表達不滿，柯文哲並沒有「中彈」，蛋液卻灑到兩名參選服務處的人員，警方迅速將他壓制究辦。

民眾黨市議員參選人吳怡萱，是今日下午在青年公園4號入口處，舉辦「誰來闖關、親子大挑戰」活動，柯文哲到場助陣，但在下午3時30分許，參與堆疊疊杯活動時，遭網紅暱稱「吃屎哥」的游男，一邊狂喊「國民黨賣台」，一邊 向柯文哲頭部丟擲雞蛋。

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警方表示，柯文哲並沒有「中彈」，但蛋液灑到在場李女及王男，警力見狀立即針對游男進行強力壓制，並將游男帶返青年所偵辦。

李女、王男為吳怡萱服務處人員，均表示提告毀損，警分局將依法偵辦；另他丟雞蛋行為，警方已通知公燈處駐警隊依公園管理自治條例中的拋棄其他廢棄物開罰。

據了解，民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城弊案被判刑17年，民眾黨為了聲援柯，3月29日下午舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢活動，爭議網紅「吃屎哥」游兆霖也假扮成小草，帶著一袋雞蛋跑到現場。他在「潛伏期間」被現場糾察隊員發現，引發騷動，員警擔心發生衝突，立刻上前將他架離，但他相當不配合，過程中還不斷大喊「柯文哲貪污」。

警方表示，應理性表達言論，勿有過激行為，對於意圖滋擾或任何影響公共秩序之違序行為將嚴正執法，以維護公共安全及社會秩序。

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