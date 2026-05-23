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    首頁 > 社會

    生過2個孩子都送養！台中21歲小夫妻陳屍家中 4月大女嬰獨活

    2026/05/23 17:35 記者蔡淑媛／台中報導
    台中港區發生一起年輕夫妻陳屍大樓命案。（記者張軒哲攝）

    台中港區發生一起年輕夫妻陳屍大樓命案。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲區一對21歲年輕夫妻，21日被發現陳屍在社區大樓，警方與社工破門赫見1名4個月女兒獨活，送醫送醫後生命跡象穩定，據了解，這對夫妻在外縣市已生育有2名孩子，疑經濟問題都送養，後來生下小女兒，前幾週才搬來台中。

    據了解，這對年輕夫妻近幾週才從北部縣市搬來台中，在外縣市就被列為高風險家庭，有領取托育補助，並無其他救補助，近幾週搬來台中後，台中社工積極關懷家庭狀況，訪視夫妻及女嬰並無異狀，女嬰健康正常，並約定陪同到衛生所打預防針卻失約，夫妻電話一直打不通失聯。

    社工一直連絡不上這對夫妻，積極追查調閱社區進出資料，發現夫妻已經3天沒有出入紀錄，21日通報警方破門，及時將女嬰送醫，女嬰生命跡象穩定，後續將暫時緊急安置，社工也會評估家屬的照顧意願及能力，確保女嬰獲得妥適照顧。

    據了解，這對夫妻在外縣市已生育有2名孩子，疑似經濟問題都送養，後來生下小女兒，前幾週才搬來台中，社工訪視夫妻與女嬰未發現明顯異狀，但查覺兩人對改善女兒照護方式及環境並不積極，才會約定陪同去打預防針，不料夫妻卻失約、失聯，幸社工積極查訪，發現還活著的女嬰送醫。

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