全台紅番薯！高溫一路到下週四 這3處會更熱

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

各地高溫、炎熱到下週四！中央氣象署預報，受太平洋高壓增強影響，一直到下週四（28日）各地天氣穩定，大台北、花東縱谷及中南部內陸，有局部37度左右高溫；另外，下週要注意熱帶擾動的發展，很可能增強為颱風。

氣象署預報員林定宜表示，明天到下週四天氣相當類似，各地為晴到多雲、高溫炎熱，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸，易有局部37度左右高溫。

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林定宜表示，未來這幾天降雨機率和範圍都很小，僅午後東北部及東部山區有零星短暫雷陣雨。他指出，包括今天起到下週四會這麼高溫炎熱，主因是太平洋高壓增強、西南風有沉降作用，加上水氣不多、紫外線強，所以會非常炎熱。

林定宜表示，下週四（28日）當天各地為多雲到晴、高溫炎熱，但午後大台北及東北部會有局部短暫雷陣雨，東部及中部以北山區則有零星短暫雷陣雨。

「下週五（29日）下一波鋒面影響，但不是梅雨季節典型的滯留鋒面」，林定宜表示，下週五影響台灣的這波鋒面，會讓中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區午後有零星短暫雷陣雨，且很快就通過，下週六（30日）僅東半部有局部短暫陣雨，午後中南部有局部短暫陣雨。

林定宜提醒，要注意的是下週後半段期間，須特別留意菲律賓東南方海面的熱帶擾動發展，有可能增強為熱帶性低氣壓或是颱風，但因距離較遠、時間久，其強度和路徑仍需觀察。

林定宜也提醒，明天起到下週三（24日至27日），金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；明天起到下週二（24日至26日）台東會有焚風發生的機率。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

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