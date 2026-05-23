現身新莊國中園遊會引爭議 鄧佳華被員警「請出」校園

網友拍下鄧佳華配合鏡頭搞笑。（記者徐聖倫翻攝自threads）

新北市新莊國中今日舉辦校慶園遊會，但卻出現了不速之客，頗具爭議的網紅鄧佳華出現在校園內，引發不少學生、家長的關注。校方為了學生安全著想，決定請警方協助，將鄧佳華請出校園，而鄧佳華也乖乖配合離開。

據了解，鄧佳華疑似是受到該校一名學生的邀請，透過網路請他來參加園遊會，本以為只是玩笑話，沒想到他竟在下午2時許真的現身校園。鄧佳華的出現引發不小騷動，他也讓學生拍攝，並配合鏡頭搞笑。

請繼續往下閱讀...

不少網友拍下鄧佳華身影，有網友直指鄧佳華是外來風險，學校應該更早做出反應；也有網友好奇，到底是誰這麼有勇氣，竟然邀請鄧佳華參加校慶園遊會。

校方注意到鄧佳華來到校園，基於學生安全考量，加上鄧佳華本身較具爭議性，於是決定請他離開。校方通報在場外維護秩序的新莊警分局新莊派出所員警，請警方介入，協助將鄧佳華請出學校。鄧佳華看到警方出現並未感到意外，同時他很配合，在警方陪同下走出校園。

網友拍下鄧佳華被警方請出學校。（記者徐聖倫翻攝自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法