為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    現身新莊國中園遊會引爭議 鄧佳華被員警「請出」校園

    2026/05/23 18:25 記者徐聖倫／新北報導
    網友拍下鄧佳華配合鏡頭搞笑。（記者徐聖倫翻攝自threads）

    網友拍下鄧佳華配合鏡頭搞笑。（記者徐聖倫翻攝自threads）

    新北市新莊國中今日舉辦校慶園遊會，但卻出現了不速之客，頗具爭議的網紅鄧佳華出現在校園內，引發不少學生、家長的關注。校方為了學生安全著想，決定請警方協助，將鄧佳華請出校園，而鄧佳華也乖乖配合離開。

    據了解，鄧佳華疑似是受到該校一名學生的邀請，透過網路請他來參加園遊會，本以為只是玩笑話，沒想到他竟在下午2時許真的現身校園。鄧佳華的出現引發不小騷動，他也讓學生拍攝，並配合鏡頭搞笑。

    不少網友拍下鄧佳華身影，有網友直指鄧佳華是外來風險，學校應該更早做出反應；也有網友好奇，到底是誰這麼有勇氣，竟然邀請鄧佳華參加校慶園遊會。

    校方注意到鄧佳華來到校園，基於學生安全考量，加上鄧佳華本身較具爭議性，於是決定請他離開。校方通報在場外維護秩序的新莊警分局新莊派出所員警，請警方介入，協助將鄧佳華請出學校。鄧佳華看到警方出現並未感到意外，同時他很配合，在警方陪同下走出校園。

    網友拍下鄧佳華被警方請出學校。（記者徐聖倫翻攝自threads）

    網友拍下鄧佳華被警方請出學校。（記者徐聖倫翻攝自threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播