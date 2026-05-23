萬人上街挺國防自主「不要投降和平」 民團籲朝野勿為政黨利益犧牲國安

經民連智庫召集人賴中強痛批，台灣拒絕「投降的和平」，更質疑國民黨主席鄭麗文讓台灣成為棋子。（記者羅國嘉攝）

行政院去年提出1.25兆元國防特別條例，日前遭藍白聯手刪減4700億元，商購、委製及台美合作等項目皆遭封殺。為此，經濟民主連合、台灣前進陣線等多個民團今（23日）在台北發起「真和平，要國防」遊行。經民連智庫召集人賴中強痛批，台灣拒絕「投降的和平」，更質疑國民黨主席鄭麗文讓台灣成為棋子；時代力量主席王婉諭也痛斥，藍白杯葛削弱無人機與AI等關鍵國造能力，呼籲朝野不應為政黨利益犧牲國家安全。

民團今天發動遊行，儘管氣溫高達37度，仍有超過1萬人次上街高喊「挺軍購、救國防」，抗議藍白刪減國防預算及封殺無人機、反制系統等軍備項目。

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賴中強指出，台灣要的不是「投降的和平」，而是能維持尊嚴與自由的積極和平，「我們絕對不會放棄」。此次遊行選在523，是因為這天中國當年強迫圖伯特簽署《假和平協議》的日子，認為中共對台手法與當年對圖伯特的話術幾乎如出一轍。他也直言真正讓台灣成為棋子的，就是國民黨主席鄭麗文。

賴中強表示，國防除了對美軍購，還包含國產、自主研發與商購等項目，相關預算卻遭刪除。他說，5月8日立法院三讀後，藍白對軍購「七折八扣」，現在更重要的是推動不需「看別人臉色」的自主國防，所以此次遊行目的就是持續推動第二次國防特別條例，納入無人機、無人艇、強弓飛彈、戰備儲備及AI國防等項目，並承諾台灣公民陣線、經民連等團體將持續監督立法進程，與民眾並肩推動自主防衛。

王婉諭表示，台灣能維持現在的和平，是因為擁有堅強的國防實力，必須支持國防預算與軍購。有些人認為和平是放下武器、放棄對主權的堅持，但「這樣不是和平，這樣是妥協」，只會讓台灣一步步走向沒有未來的明天。

她指出，行政院去年提出1.25兆國防特別條例後，遭藍白多次杯葛與刪減，如今僅剩部分軍購能推動，包括無人機、國造項目、AI產能與感知系統等關鍵能力都被削弱，但這些其實都是台灣必須強化的部分。

王婉諭認為，民主國家政黨之間可以有衝突，但不應為了政黨利益而犧牲國家利益。她批評部分政黨並非真正為台灣人民與國家安全著想，並強調，若在乎台灣的民主自由與國家安全，朝野都應共同努力，堅定捍衛台灣主權與這塊土地。她也向國民黨與民眾黨喊話，希望不要再「執迷不悟」，應以台灣安全為優先，好好審查並通過第二次國防預算提案，「自己的國家自己救」，共同為台灣未來努力。

參加「真和平，要國防」遊行的民眾手舉「老子反共，你們舔共？」（記者羅國嘉攝）

時代力量主席王婉諭（前排右二）痛斥，藍白杯葛削弱無人機與AI等關鍵國造能力，呼籲朝野不應為政黨利益犧牲國家安全。（記者羅國嘉攝）

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