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    首頁 > 政治

    和平假象破功！ 川習會後中國肆無忌憚 破百船艦直衝第一島鏈

    2026/05/23 19:22 即時新聞／綜合報導
    國安會秘書長吳釗燮指出，中國過去數日於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦。（擷取自吳釗燮X）

    國安會秘書長吳釗燮指出，中國過去數日於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦。（擷取自吳釗燮X）

    中國自三月中旬就開始升高海上部署，國安會祕書長吳釗燮今（23日）透露，川習會結束後，中國在過去幾天於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦，是威脅地區和平與穩定的問題根源。也顯示出，中國在川習會後更加肆無忌憚，與他要營造的和平假象剛好相反。

    《路透》指出，中國自三月中旬，美國約2500名海軍陸戰隊員從印太地區前往中東後，就開始升高海上部署，四月後更拉高到平均八十多到九十艘軍艦。

    吳釗燮在X發文表示，台灣的情監偵情報顯示，中國在過去幾天，已於第一島鏈周邊部署超過100艘船艦，且時間點緊接在北京峰會後，在世界這個區域，中國是唯一破壞現狀、威脅地區和平與穩定的問題根源。

    《路透》認為，北京可能利用這次演習向華盛頓發出訊號，要求華盛頓不要繼續推進對台行動，他們也從未放棄使用武力控制台灣。這也顯示出，川習會後中國更加肆無忌憚，與他要營造的和平假象剛好相反。

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