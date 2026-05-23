黃國昌新書提「建中一段話」！同班同學現身吐槽

黃國昌新書稱自己「棄醫從法」。（取自博客來）

民眾黨主席黃國昌近日出版新書，相較總統賴清德、民眾黨前任主席柯文哲棄醫從政，黃國昌稱自己「建中畢業，卻棄醫從法」。不過，這段話令他的高中同班同學、《VERSE》雜誌創辦人張鐵志忍不住出面「認親」，並吐槽：「我們本來就是文組。不太懂『棄醫』什麼意思。」

張鐵志昨日在X上發文表示，看到黃國昌新書介紹有一段文字說自己「建中畢業，卻棄醫從法」，「作為他高中的同班同學，我們本來就是文組。不太懂『棄醫』什麼意思…」

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推文下方，網友紛紛留言表示「棄醫是放棄醫治的意思嗎」、「你很倒楣耶，跟他同學」、「我也是放棄去NASA工作的機會，轉而選擇了現在的工作」、「我也棄醫、棄量子工程、棄航太科技」；還有其他自稱是黃國昌同學的網友爆料：「我和他高一同班，他自己高二選第一類組了」。

針對黃國昌自稱「棄醫從法」，醫師兼作家楊斯棓也發文舉例幾位真正「棄醫」的學者，像是知名數學家、台大數學系名譽教授楊維哲唸過3年的台大醫學系，後來發現志趣在數學，於是轉為就讀台大數學系，後來醉心數學研究，成就斐然。

楊斯棓質疑，黃國昌高中就讀文組，連高二物理、化學的程度都沒有。棄醫的前提應該是有醫師執照、有取得醫科畢業證書（取得考醫師執照的資格）或最少唸過幾年醫學系」，黃國昌連考進醫學系都沒有的人，怎麼能聲稱「棄醫」，怎能放棄自己沒有的東西？

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