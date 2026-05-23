為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    又是毒駕！男子新北路口猛倒車 機車姊妹遭捲車底妹妹傷重亡

    2026/05/23 20:08 記者鄭景議／新北報導
    王姓男子在景平路與大勇街口先撞擊路邊緣石，倒車時猛烈撞擊後方機車。（記者鄭景議翻攝）

    王姓男子在景平路與大勇街口先撞擊路邊緣石，倒車時猛烈撞擊後方機車。（記者鄭景議翻攝）

    首次上稿 19:08
    更新時間 20:08（更新案情照片）

    50歲王姓男子今午駕車經新北市中和區時，在景平路與大勇街口撞擊路邊緣石，倒車時猛烈撞擊後方機車，隨後又駕車前進，當場輾壓被撞倒在地的林姓姊妹，64歲妹妹送醫急救不幸身亡，姊姊仍在救治。警方在王男身上搜出二級毒品依託咪酯喪屍菸彈及吸食器，且現場唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，當場將王男逮捕送辦。

    警方初步調查，王男有毒品前科，今日下午從朋友家準備開車返回永和住處，行經景平路與大勇街口準備左轉大勇街時，稱因為開過頭想要倒車，先是不慎撞擊路邊緣石，隨後猛烈倒車，撞上正在等候左轉林姓姊妹的機車。不料撞擊後，王男竟再度駕車前進，導致車輪當場輾壓過林姓姊妹。

    車禍發生後，肇事的王男並未受傷。騎士林姓姐姐肋骨及鼻梁骨折、全身多處擦傷，所幸意識清楚，經送往雙和醫院救治後無生命危險。然而，坐在後座的妹妹送醫時原本意識清楚，在抵達醫院前卻突然失去意識，被送往新店慈濟醫院加護病房急救後，仍不幸因傷重宣告不治。

    現場員警在對王男進行盤查時，發現王男精神恍惚。經實施酒精呼氣測試，王男酒測值為0.00mg/L，但經毒品唾液快篩檢測，結果呈依託咪酯陽性反應，警方並當場在王男褲袋內查獲依託咪酯菸彈1顆及吸食器1枚。

    警方在完備相關蒐證後，將查扣的菸彈及吸食器等證物依法扣押，也針對王男的毒駕違規行為，依道路交通管理處罰條例第35條規定依法告發，並當場予以扣留車輛。全案警詢後，警方將王男依涉嫌違反毒品危害防制條例、刑法公共危險及過失致死罪嫌偵辦。

    王姓男子駕駛的白色轎車。（記者鄭景議翻攝）

    王姓男子駕駛的白色轎車。（記者鄭景議翻攝）

    林姓姊妹的機車。（記者鄭景議翻攝）

    林姓姊妹的機車。（記者鄭景議翻攝）

    警方將王男依涉嫌違反毒品危害防制條例、刑法公共危險及過失致死罪嫌偵辦。（記者鄭景議翻攝）

    警方將王男依涉嫌違反毒品危害防制條例、刑法公共危險及過失致死罪嫌偵辦。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播