又是毒駕！男子新北路口猛倒車 機車姊妹遭捲車底妹妹傷重亡

王姓男子在景平路與大勇街口先撞擊路邊緣石，倒車時猛烈撞擊後方機車。（記者鄭景議翻攝）

首次上稿 19:08

更新時間 20:08（更新案情照片）

50歲王姓男子今午駕車經新北市中和區時，在景平路與大勇街口撞擊路邊緣石，倒車時猛烈撞擊後方機車，隨後又駕車前進，當場輾壓被撞倒在地的林姓姊妹，64歲妹妹送醫急救不幸身亡，姊姊仍在救治。警方在王男身上搜出二級毒品依託咪酯喪屍菸彈及吸食器，且現場唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，當場將王男逮捕送辦。

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警方初步調查，王男有毒品前科，今日下午從朋友家準備開車返回永和住處，行經景平路與大勇街口準備左轉大勇街時，稱因為開過頭想要倒車，先是不慎撞擊路邊緣石，隨後猛烈倒車，撞上正在等候左轉林姓姊妹的機車。不料撞擊後，王男竟再度駕車前進，導致車輪當場輾壓過林姓姊妹。

車禍發生後，肇事的王男並未受傷。騎士林姓姐姐肋骨及鼻梁骨折、全身多處擦傷，所幸意識清楚，經送往雙和醫院救治後無生命危險。然而，坐在後座的妹妹送醫時原本意識清楚，在抵達醫院前卻突然失去意識，被送往新店慈濟醫院加護病房急救後，仍不幸因傷重宣告不治。

現場員警在對王男進行盤查時，發現王男精神恍惚。經實施酒精呼氣測試，王男酒測值為0.00mg/L，但經毒品唾液快篩檢測，結果呈依託咪酯陽性反應，警方並當場在王男褲袋內查獲依託咪酯菸彈1顆及吸食器1枚。

警方在完備相關蒐證後，將查扣的菸彈及吸食器等證物依法扣押，也針對王男的毒駕違規行為，依道路交通管理處罰條例第35條規定依法告發，並當場予以扣留車輛。全案警詢後，警方將王男依涉嫌違反毒品危害防制條例、刑法公共危險及過失致死罪嫌偵辦。

王姓男子駕駛的白色轎車。（記者鄭景議翻攝）

林姓姊妹的機車。（記者鄭景議翻攝）

警方將王男依涉嫌違反毒品危害防制條例、刑法公共危險及過失致死罪嫌偵辦。（記者鄭景議翻攝）

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