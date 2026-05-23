毒駕撞死父女！彰南路「禍」車搜出喪屍煙彈 駕駛聲押

48歲李姓駕駛涉毒駕，在彰南路火鍋店前撞死父女。（彰化縣消防局提供）

彰化市彰南路昨晚（22日）晚間發生死亡車禍，小貨車衝撞火鍋店前人群，造成父女不幸身亡。檢警追查發現，48歲李姓駕駛涉毒駕，血液檢驗安非他命、嗎啡陽性，車內更查獲「喪屍煙彈」及海洛英等毒品。彰化地檢署今晚間完成相驗與複訊，認定李男涉犯毒駕致死、過失致死及毒品等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，死者是80歲林姓老翁及56歲女兒。事發當晚，一家人到彰南路二女婿經營的小火鍋店，準備返家時，二女婿站在店門口送行，不料李男駕駛小貨車高速衝向眾人。

請繼續往下閱讀...

林姓父女捲入車底，被救出時已無生命徵象，送醫搶救不幸不治；69歲黃姓妻子重傷，仍在加護病房搶救。火鍋店張姓老闆則驚險閃過，僅受輕傷。

警方指出，李男肇事後接受毒品快篩，結果呈陽性反應，車內查獲數顆「喪屍煙彈」及毒品，依法逮捕。經抽血檢驗，確認驗出安非他命及嗎啡陽性；同車友人快篩則未有毒品反應。

承辦檢察官今晚完成相驗與複訊，認為李男涉案情節重大，且有逃亡、勾串及反覆實施犯罪之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，同時進一步釐清毒品來源及肇事責任。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法