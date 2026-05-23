從警20年最大案！鷹眼副隊長識破5公斤安毒有望記功

南警五分局副隊長蘇敬修（中）從警20年，憑敏銳觀察力查扣5公斤、市價1000萬元安毒，突破生涯紀錄，他謙稱運氣好，將以使命感持續打擊犯罪。（警五分局提供）

南警五分局昨天在路邊查獲5公斤毒品，警備隊副隊長蘇敬修功不可沒，從警20年，他說，過去最多僅攔查到100多公克毒品，突破從警生涯紀錄。依防制毒品危害獎懲辦法，還有望記功。

警專24期畢業的蘇敬修，調回台南後原在警二分局民權派出所擔任警員，因八大行業聚集，民權所的轄區較為複雜，許多警員都不太想去，也因此讓他磨練出敏銳的觀察力，2017年順利晉升巡佐調派警五分局，當時是全台南最年輕的巡佐，在幾年前擢升為警五分局的警備隊副隊長。

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蘇敬修有很強的記憶力，2023年底在交通攔查時認出一名毒品嫌犯，竟是17年前首次接警勤區時的列管對象；2024年時休假赴台南天壇參拜時，僅憑一眼便認出追查已久的慣竊並在殿內將對方制伏，今年3月也曾憑藉犯嫌額頭一道舊疤痕，戳破謊報身分的通緝犯。

對於街頭盤查，蘇敬修有自己的哲學，嫌犯當下的眼神、肢體動作，甚至一瞬間的呼吸節奏變化，都是突破對方心防的機會，觀察力也是他屢屢建功的關鍵，是許多後輩學習的對象，經常帶領新進警察巡邏，將臨檢技巧毫無保留傳授。

蘇敬修不是出身警察世家，從警20年、從單身成為3寶爸，面對破紀錄的查緝成果，他謙虛稱是「運氣好」。然而，這份幸運實則源自他的基本功，當警察的使命感支撐他每次出勤，他說，未來會持續帶著後輩守護市民的安寧。

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