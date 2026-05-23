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    首頁 > 政治

    黨職改選投票前夕 民進黨高市主委黃文益棄選原因曝

    2026/05/23 19:40 記者王榮祥／高雄報導
    明天是民進黨黨職改選投票日，高市黨部主委黃文益發文感謝黨員支持，也說明不選理由。（黃文益提供）

    明天是民進黨黨職改選投票日，高市黨部主委黃文益發文感謝黨員支持，也說明不選理由。（黃文益提供）

    明天（24日）是民進黨黨職改選投票日，高市主委黃文益投票前夕發文感謝兩年來所有黨員同志支持，強調民進黨會繼續守護台灣，同時也說明「不競選原因」。

    黃文益指出，身兼高市議員及高市黨部主委，經過審慎思考與整體選戰布局考量，決定不競選下一屆民進黨高雄市黨部主委。

    做出這項決定最主要原因，是今年底自己將繼續投入前金、新興、苓雅區的市議員連任選戰，守住市議會關鍵一席，而市黨部在未來階段將扮演重要的輔選角色，須全力整合資源、發揮最大功能，協助市長候選人賴瑞隆順利勝選，延續陳其邁市長的施政建設與高雄的進步發展。

    因此，黨部應該讓能全心投入輔選工作的團隊接棒，對於整體選戰布局更為有利，也更符合黨的整體利益。

    他進一步提及，兩年來與所有夥伴一同經歷多場重要戰役，從「反濫權護民主」政治宣講行動開始，在三民公園舉辦「人民是頭家」的大型宣講場到全大罷免。

    組織經營方面，市黨部啟動兩大加值服務，提供黨員服務及律師服務，同時持續推動黨務革新與基層經營，積極招募新血、推動青年營跟里長海選，達成黨員人數破5萬人的豐碩成果。

    黃文益表示，高雄在陳其邁市長帶領下，產業轉型、交通建設、城市治理都持續向前，市民有感，未來更需要延續這條正確路線，讓高雄持續進步；此時交棒讓下一位市黨部主委可整合高雄隊戰力，成功打贏市長、議員及里長選舉，全力輔選，團結迎戰，守住高雄、延續進步。

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