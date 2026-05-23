出司法奧步打壓在野黨 「人權觀察」憂心土耳其民主倒退

土耳主要反對黨CHP的支持者22日聚集在CHP的安卡拉總部外，聲援被法院以選舉無效為由撤職的CHP黨魁歐澤（Ozgur Ozel）。（美聯社）

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）23日表示，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的政府以「凌虐手段」對付主要反對黨「共和人民黨」（CHP），是在破壞土耳其的民主。

土國首都安卡拉的法院21日以涉嫌買票為由，宣布2023年的CHP黨魁選舉無效，導致在該場選舉中勝出的歐澤（Ozgur Ozel）喪失CHP黨主席職位；法院還指派在黨內聲勢低靡、曾是艾多根手下敗將的CHP前黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）暫代黨主席，當局透過司法手段打壓反對勢力的意圖不言可喻。

請繼續往下閱讀...

22日，數以千計反對上述法庭命令的民眾走上首都安卡拉與最大城伊斯坦堡街頭抗議；23日，伊斯坦堡的檢察官辦公室以作為官方調查的一環為由，在全國數個地區逮捕13名「共和人民黨」成員。

「人權觀察」說，CHP黨魁選舉無效的法庭命令，是對土耳其「法治、民主與人權的最新的沉重打擊」，以及是「艾多根政府為除掉CHP此一政治勢力而採取的持續的凌虐手段」的一部分。

土國當局去年以涉及貪腐與恐怖主義等指控羈押數以百計的CHP黨員，包括被視為艾多根頭號政敵的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。伊瑪莫魯是2028年土國總統大選的CHP候選人。

土耳其法院日前裁定，反對黨CHP在2023年的黨魁選舉無效，CHP現任黨魁歐澤（Ozgur Ozel）被趕下台。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法