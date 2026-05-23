黃國昌駁「8席立委」給廖了以運用 黃光芹砲轟：我笑他不敢否認

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

資深媒體人黃光芹昨日正式與民眾黨主席黃國昌撕破臉後，她進一步爆料，黃國昌曾和台中紅派大老廖了以見面，稱立委楊瓊瓔若要選立法院副院長，手上8席立委都給廖了以運用，黃國昌今日駁斥黃光芹說法。對此，黃光芹怒批，最重要的內容略而不談，扭曲事實的結果，既不能為自己開脫，反而證實確有涉及此事。「我笑他不敢否認，話只敢說一半！」

黃光芹今天在臉書發文表示，黃國昌在「電話中」，主動跟廖了以釋出，可以幫忙解決楊瓊瓔不退初選的問題，若她意在立法院副院長寶座，民眾黨8席可供廖了以運用。但廖是有智慧的政治人物，並沒有接受這樣的投懷送抱。「他跟我說，若照這種方式，豈不是要他也得搞定其他52席國民黨立委？他不能、也不打算這麼做」。

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黃光芹指出，她趁訪問民眾黨秘書長周榆修的空檔跟他求證，他證實確有此事，當時柯文哲和他在旁邊。如廖了以所說，他跟柯P較有交情，當時雙方是為了派人參加江啟臣的造勢大會而通話，柯P要周榆修、而不是陳清龍親赴現場。

黃光芹說，她拋出這題並不好答，黃國昌要不乾脆不出來、要不就大膽說謊。結果，他一邊說「不是我說的那樣」、一邊用與廖沒有「直接接觸」來搪塞，一邊卻又不敢否認，的確有涉及立法委員中，有哪些人適合接江啟臣留下來的副院長一職。她怒斥，「說一個謊，要用一百個謊來圓」。

黃光芹砲轟，他難道不知道，在國民黨台中市長還在初選期間，就涉及這個話題是為了什麼？話只狼狽說一半，最重要「8席給廖了以運用」的內容略而不談，避重就輕、扭曲事實的結果，既不能為自己開脫，反而證實確有涉及此事、確有這樣的場景。

黃光芹批評，黃國昌的投機性格，不只是在這件事情上顯現，打包8席立委算什麼，把民眾黨整個打包送往國民黨，才是真正的問題，「司馬昭之心，路人皆知」。

黃光芹再指，昨日晚間黃國昌的緊急聲明，重新標榜他所堅持的是，維持第三勢力政黨應有的路線。她強調，黃國昌的困境在於，如何能蛇鼠兩端，既要繼續遂行他原本不惜將民眾黨小藍化的目的，又要高舉走第三條路的違心之論？「以我長期對他的觀察，這對他並不難，靠他爐火純青的演技和詐術，照樣有一群支持者追隨」。

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