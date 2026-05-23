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    首頁 > 國際

    美戰機擊落UFO影片曝光！五角大廈再度釋出解密文件

    2026/05/23 23:30 中央社
    不明物體出現在湖面上空，美軍F-16戰機瞄鎖定。（擷取自美國戰爭部網站）

    不明物體出現在湖面上空，美軍F-16戰機瞄鎖定。（擷取自美國戰爭部網站）

    美國五角大廈今天公布最新不明飛行物（UFO）解密檔案，其中一段影片顯示美國戰機在密西根州休倫湖上空，擊落一個神秘飛行物的瞬間。

    根據《紐約郵報〉（New York Post）報導，這段紅外線影片捕捉到2023年2月一架F-16戰機在一個不明物體出現在湖面上空後，對其進行瞄準。

    這個外觀看似呈現菱形的飛行器，隨即遭五角大廈所稱的「武器系統」擊中後爆炸，疑似碎片的物體四處飛散。

    這段新曝光的影片，是戰爭部網站今天公布的222份解密檔案之一。其中包括50多段先前被列為機密的影片，記錄與軍機的各種遭遇事件。

    其中一段影片似乎顯示，2022年8月有4個不明空中現象（UAP）在伊朗水域上空編隊飛行。

    另一段來自美國海岸巡防隊紅外線感測器的影片則顯示，2024年4月在美國東南部上空，有一個物體在一架飛機附近飛行。

    美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，這些官方稱為「不明異常現象」（unidentified anomalous phenomena）的文件、照片和影片，長期以來一直引發各種猜測。

    他說：「現在是美國人民親眼目睹的時候了。」

    點擊看影片

    不明物體中彈爆炸，碎片四散。（擷取自美國戰爭部網站）

    不明物體中彈爆炸，碎片四散。（擷取自美國戰爭部網站）

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