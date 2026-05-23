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    台中小夫妻雙亡獨留4月女嬰 高大成：懷疑將她餵飽才尋短

    2026/05/23 20:32 記者蔡淑媛／台中報導
    法醫高大成。（記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成。（記者蔡淑媛攝）

    台中市梧棲區傳出人倫悲劇，一對21歲年輕夫妻21日被發現陳屍社區大樓，警方與社工破門驚見1名4個月女嬰獨活送醫，對此，法醫高大成分析，一般嬰兒不吃不喝，撐不到兩天就會死亡，推測這對夫妻死亡時間應不超過兩天，懷疑死前也將女兒餵飽才尋短。

    高大成指出，嬰幼兒胃部小、消化快，每隔3、4小時就要餵奶、進食，吃不到就會哭，哭又會加速脫水，加上嬰兒體表脫水速度比成人快1倍，不補水又哭，可能不到2天就死亡，由於這對夫妻失聯3天，但從孩子還存活，他判斷夫妻死亡應該也不會超過2天。

    高大成說，一般人死亡12小時後屍體會有屍臭味，出現鼠蹊部黑青，死亡約1天，有血管網狀的屍斑為2天，皮膚出現水泡是死亡3天，從外觀可以判斷死者的死亡時間。

    這對年輕夫妻本月才帶著4個月大的女兒，從新北市搬來台中，為高風險家庭，社工與夫妻約定帶女兒打預防針卻失約，失聯好幾天，社工積極追查調閱社區進出資料，發現父母3天沒有出入，立即通報警方破門，及時將女嬰送醫，生命跡象穩定，如果再晚1天，可能女嬰可能就會餓死、脫水，與父母共赴黃泉。

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