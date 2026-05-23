為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    15歲少女連交2男！車震、超商廁所啪啪 同學打小報告媽氣炸報警

    2026/05/23 20:40 記者許國楨／台中報導
    台中地院判處兩名男子4月徒刑並宣告緩刑。（資料照）

    台中地院判處兩名男子4月徒刑並宣告緩刑。（資料照）

    一名年僅15歲的國中少女，透過網路先後結識2名男子並交往，之後分別在房間、車上及超商廁所激戰，少女母親直到接獲女兒同學告知氣炸報警，台中地院近日審結，以2男明知少女未成年仍與她發生性行為，分判刑4月並宣告緩刑。

    經查，第1名男子前年12月透過網路認識少女進而交往，明知對方當時才15歲，仍忍不住在去年1月凌晨，在少女住處房間內發生性交行為，接著沒隔幾天，兩人又衝進某超商廁所，由少女替他撫摸生殖器，藉此行猥褻行為得逞。

    兩人分手後，少女又透過網路結識另名男子，男子同樣知道女方未成年，仍在去年2月凌晨，駕駛轎車停放少女住處附近，接著兩人在車內激戰車震；少女母親後來接獲女兒同學告知，氣得帶少女上醫院驗傷並報案，警方依據對話截圖、超商監視器與驗傷單等鐵證，將兩名男子移送法辦。

    案經台中地院審理時，2名男子均坦承犯行，其中第1名男子與少女母親和解，另名男子也承諾賠償分期付款中，法官最終依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判第1名有期徒刑4月、猥褻罪2月可易科罰金，緩刑3年及接受2場法治教育，另名男子則被判刑4月，緩刑2年，須接受2場法治教育，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播