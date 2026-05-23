15歲少女連交2男！車震、超商廁所啪啪 同學打小報告媽氣炸報警

台中地院判處兩名男子4月徒刑並宣告緩刑。（資料照）

一名年僅15歲的國中少女，透過網路先後結識2名男子並交往，之後分別在房間、車上及超商廁所激戰，少女母親直到接獲女兒同學告知氣炸報警，台中地院近日審結，以2男明知少女未成年仍與她發生性行為，分判刑4月並宣告緩刑。

經查，第1名男子前年12月透過網路認識少女進而交往，明知對方當時才15歲，仍忍不住在去年1月凌晨，在少女住處房間內發生性交行為，接著沒隔幾天，兩人又衝進某超商廁所，由少女替他撫摸生殖器，藉此行猥褻行為得逞。

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兩人分手後，少女又透過網路結識另名男子，男子同樣知道女方未成年，仍在去年2月凌晨，駕駛轎車停放少女住處附近，接著兩人在車內激戰車震；少女母親後來接獲女兒同學告知，氣得帶少女上醫院驗傷並報案，警方依據對話截圖、超商監視器與驗傷單等鐵證，將兩名男子移送法辦。

案經台中地院審理時，2名男子均坦承犯行，其中第1名男子與少女母親和解，另名男子也承諾賠償分期付款中，法官最終依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判第1名有期徒刑4月、猥褻罪2月可易科罰金，緩刑3年及接受2場法治教育，另名男子則被判刑4月，緩刑2年，須接受2場法治教育，可上訴。

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