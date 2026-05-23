市政路延伸工程造成國道1號微幅沉陷 部分車道封閉晚間9點完成搶修

台中市市政路延伸工程造成國道1號路面微幅下陷，建設局緊急通知高公局封閉部份車道搶修，預計今晚9點完成。（市府提供）

台中市政府今日上午進行「市政路延伸工程」第二標（環中路至安和路段）穿越國道一號下方管冪推進工程，因地質條件影響，造成國道路面微幅沉陷，台中市建設局緊急通知高公局，北上部份車道封閉施工，預計晚上9點左右搶修完成，部分路段有車流回堵情況，提醒用路人注意減速慢行。

台中市建設局長陳大田指出，市政路延伸第二標工程須於國道一號下方進行管冪推進作業，施工難度高、工法複雜，屬國內少見大型地下推進工程，今（23）日國道一號北上車道發生局部微幅下陷情形，下陷範圍約15公分x20公分，接獲通報後，已立即通知高公局，並依程序啟動緊急交通維持計畫，施工單位下午1時封閉兩車道修復，預計晚上9點左右搶修完成。施工期間封閉北上部分車道，提醒用路人注意減速慢行。

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建設局強調，同步與交通部高速公路局建立監測與通報機制，目前國道行車狀況正常，請用路人安心；市府將持續強化監測與安全管理，未來管冪推進期間也將維持高頻率自動監測機制，確保國道及高鐵結構安全無虞。

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