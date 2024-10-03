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    駁黃珊珊京華城通案說》顏若芳：2021年市民陳情 柯市府坦承是特案

    台北市議員顏若芳昨指出，二○二一年曾有市民向北市府陳情，柯市府坦承京華城為「特案」。（資料照）

    台北市議員顏若芳昨指出，二○二一年曾有市民向北市府陳情，柯市府坦承京華城為「特案」。（資料照）

    2024/10/03 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因台北市長任內涉入京華城案遭收押，民眾黨立委黃珊珊曾稱京華城案為「通案非唯一」，台北市議員顏若芳昨秀證據，指二○二一年曾有市民向北市府陳情，柯市府卻坦承京華城為「特案」，痛批柯文哲形同拿刀叉喝市民血、吃市民肉。

    顏若芳表示，二○二一年九月九日都市計畫委員會第七八三次會議中，時任副市長彭振聲拍板通過京華城自創廿％容積獎勵，讓京華城容積率暴增到八四○％。有市民曾在二○二一年九月卅日向北市府陳情，指收到捷運局要徵收住宅做為捷運用地，容積率只有二二五％且還要分擔公設比，卻看到北市府替京華城把容積率從五六○％變八四○％，相當不合理。

    顏若芳指出，這位陳情人自述，柯市府曾告訴他，京華城是「特案」所以有回饋。顏說，這就是血淋淋的特權，黃珊珊跟民眾黨口中的「通案」，難道是在夢裡嗎？別再睜眼說瞎話！

    顏若芳表示，陳情內容說到，「我們並不想對抗台北市政府跟捷運局…我們只是小市民」，顯得相當無奈。顏也痛斥，柯文哲曾說過財團是「刀叉吃人肉」，但柯給京華城的容積大禮，如今卻顯得不僅是在圖利財團、圖利自己，更是在拿刀叉喝市民的血、吃市民的肉！

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